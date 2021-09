Oehler Web

Fahrprüfung Nothelferkurs Zug, Zürich und Luzern

Wir haben uns darauf spezialisiert Nothelferkurse in Zug, Zürich und Luzern anzubieten. Bei uns lernen Sie zweckmässig und trotzdem unterhaltsam alles Wichtige, um Ihren Nothilfekursausweis zu erhalten. Wie Sie sicher wissen, ist der Nothilfeausweis ein Muss für alle Fahrzeuglenker in der Schweiz. Die Gültigkeit ist auf sechs Jahre beschränkt und danach muss eine neue Schulung durchgeführt werden.

Zug, Schweiz: Dabei werden Ihnen von uns im Nothelferkurs in Zug, Zürich und Luzern die neuesten Methoden gezeigt, die zur Rettung von Menschenleben dienen. In unserem Kurs lernen sie unter anderem die richtige Einschätzung einer Unfallsituation und wie sie in einer solchen Situation zu handeln haben. Erst wenn die Situation richtig eingeschätzt ist, sollte der Nothelfer mit Rettungsmassnahmen beginnen.

So läuft ein Nothelferkurs in Zug, Zürich und Luzern

Die Schulung erfolgt durch Kursleiter, die langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Rettung von Menschenleben haben. Somit wird der unserer Meinung nach nötige Praxisbezug hergestellt. Unsere Kursleiter vermitteln Ihnen in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit genau das Wissen, dass Sie für Ihre theoretische Prüfung benötigen.

Durch den grossen Praxisbezug sind unsere Kurse abwechslungsreich und natürlich praxisnah. So werden dabei Szenen realistisch nachgestellt und mit audiovisuellem Material unterlegt. Dadurch werden Sie hervorragend auf den Ernstfall vorbereitet. Beim Nothelferkurs in Zug, Zürich und Luzern stehen natürlich die lebensrettenden Massnahmen am Unfallort im Mittelpunkt.

So werden durch die nachgestellten Szenen vor allem die Einschätzungen der Situation und das Verhalten nach Entdecken der Situation geübt. Neben diesen praktischen Teil werden immer wieder Erläuterungen für die Theorie eingeflochten. Unsere Kursleiter wissen hier genau auf was es ankommt und durch diesen abwechslungsreichen Mix, wird es Ihnen leichtfallen, die theoretische Prüfung erfolgreich zu absolvieren.

Haben Sie Interesse an einem Nothelferkurs in Zug, Zürich und Luzern, dann kontaktiere uns und wir geben Ihnen die aktuellen Daten zu unseren demnächst stattfindenden Kursen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und wünschen Ihnen eine gute Zeit.

Adresse:

Nothelferkurs 21 Gubelstrasse 14 6300 Zug