Teilweise Wiedereröffnung der Zuschauerterrasse nach rund zehnjähriger Schliessung

Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg

Nach rund zehn Jahren Schliessung kann der EuroAirport am 18. Oktober 2025 einen Teil seiner Zuschauerterrasse wieder für Besucherinnen und Besucher öffnen. Die Terrasse war aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Dank eines neu erarbeiteten Sicherheitskonzepts ist nun eine teilweise Wiedereröffnung möglich – worüber sich der Flughafen sehr freut.

Künftig können die Besucherinnen und Besucher wieder den Blick auf das Vorfeld und das Geschehen auf den Pisten geniessen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Auf französischer Seite lädt das Restaurant Rossopomodoro ein, wo man – auch im Herbst und Winter – draussen in der Sonne etwas essen oder ein warmes Getränk geniessen kann. Auf Schweizer Seite serviert die Skybar Drinks mit Aussicht auf das Vorfeld. Die Terrasse wird in der Regel täglich von 6 bis 21 Uhr geöffnet sein. Am 18. Oktober öffnet sie um 9 Uhr.

„Wir freuen uns sehr, unseren Besucherinnen und Besuchern nach so langer Zeit wieder einen Einblick in das Flughafengeschehen bieten zu können. Viele Menschen sind von der besonderen Atmosphäre eines Flughafens fasziniert – dieses Erlebnis möchten wir künftig wieder stärker ermöglichen“, sagt Tobias Markert, Direktor des EuroAirport.

Die teilweise Wiedereröffnung der Zuschauerterrasse ist ein weiterer Schritt, den Flughafen für Reisende und die Region erlebbarer zu machen – im Rahmen der geltenden Sicherheitsanforderungen.

Weitere Informationen über den EuroAirport: www.euroairport.com

