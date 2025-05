Globegarden Gmbh

globegarden zählt 2025 erneut zu den besten Arbeitgebern der Schweiz

Zürich (ots)

Am 15.5.2025 wurde globegarden von Great Place To Work® als einer der "Best Workplaces(TM) Schweiz" ausgezeichnet. Damit zählt das führende Kita-Netzwerk zu den Top-Arbeitgebern der Schweiz mit einer besonders wertschätzenden und attraktiven Arbeitsplatzkultur.

Die Auszeichnung basiert auf einer anonymen Befragung von über 1'000 Mitarbeitenden sowie einer eingehenden Analyse der Personal- und Führungsarbeit inklusive Kulturaudit durch das externe Institut Great Place to Work.

Diese Anerkennung ist Teil einer eindrucksvollen Entwicklung:

2021: Erstmalige Zertifizierung als "Great Place to Work®"

2022: Platz 9 auf der Liste der "Best Workplaces(TM) Schweiz"

2023: Aufnahme in die "Best Workplaces(TM) Europe"

2025: Erneute Zertifizierung und Auszeichnung als "Best Workplaces(TM) Schweiz"

Thomas Schneider, Co-Owner und Consultant bei Great Place to Work® Schweiz, betont:

"Die Auszeichnung als einer der 'Best Workplaces(TM) Schweiz' ist besonders wertvoll, weil sie durch die eigenen Mitarbeitenden verliehen wird. Sie können die Arbeitsplatzkultur am besten beurteilen und somit ein glaubwürdiges Bild des Arbeitgebers zeichnen."

Hohe Zufriedenheit bei den Mitarbeitenden

Der sogenannte Trust Index stieg im Vergleich zu 2021 von 72 Prozent auf 80 Prozent. Besonders aussagekräftig sind die folgenden Resultate aus der anonymen Mitarbeitendenbefragung:

97 % sagen: "Die Mitarbeitenden werden unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung fair behandelt."

95 % sagen: "Die Mitarbeitenden werden unabhängig von Nationalität oder Herkunft fair behandelt."

89 % sagen: "Den Mitarbeitenden wird hier viel Verantwortung übertragen."

87 % sagen: "Ich glaube, ich kann hier einen wichtigen Beitrag leisten."

88 % sagen: "Ich bin stolz auf das, was wir hier gemeinsam leisten."

Silke Stolley, Fachbereichsleitung Sicherheit, Prävention von Gewalt und Kinderernährung bei globegarden, sagt:

"Bei globegarden schaffen wir eine Arbeitsplatzkultur, die von Diversität, Inklusion und Fairness geprägt ist. Für mich persönlich ist die schönste Bestätigung, dass 94 % der Mitarbeitenden empfinden, dass Kinder bei globegarden liebevoll betreut und gefördert werden, was die hohe Qualität unserer Kindertagesstätten bestätigt."

Mehr als ein Arbeitsplatz: Bildung, Karriere und Anerkennung

globegarden versteht sich als Arbeitgeber, der pädagogische Fachpersonen systematisch fördert. Über die eigene Bildungsakademie werden jährlich mehrtägige Schulungen, Teamweiterbildungen und Karrierepfade angeboten - von der Lernenden bis zur regionalen Leitung. Die Berufsbezeichnung "Teacher" unterstreicht dabei den pädagogischen Anspruch und die fachliche Verantwortung der Mitarbeitenden.

Wertschätzung ist zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur. So werden im Rahmen der globegarden Awards jährlich Teams und Einzelpersonen für besondere Leistungen geehrt. 2024 wurden über 6'400 persönliche Nominierungen eingereicht - ein neuer Höchstwert. Der monatliche Wertschätzungsmonat, regelmäßige Feedbackformate und eine transparente interne Kommunikation tragen zur hohen Identifikation der Mitarbeitenden bei.

Auch die Eltern bestätigen Qualität

In der letzten Elternumfrage mit rund 2'000 Teilnehmenden gaben:

95 % an, globegarden uneingeschränkt weiterzuempfehlen

98 % lobten die Kompetenz und das Engagement der pädagogischen Teams

92 % bewerteten das frische, gesunde Essen positiv

Fazit

Die erneute Auszeichnung von globegarden als "Best Workplace(TM) Schweiz" belegt: Eine starke Unternehmenskultur, klare Entwicklungsmöglichkeiten und gelebte Wertschätzung machen das Kita-Netzwerk zu einem der besten Arbeitgeber des Landes - und zu einem Ort, an dem pädagogische Qualität, Teamgeist und individuelle Entfaltung Hand in Hand gehen.

Über globegarden

Globegarden ist ein führender Anbieter von Kinderbetreuung in der Schweiz und engagiert sich seit mehr als 15 Jahren für die Förderung frühkindlicher Bildung und Entwicklung sowie für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das Unternehmen hat über 1000 Mitarbeitende und betreibt über 80 Einrichtungen in der Deutschschweiz.