Baulink AG

BAULINK bündelt Kommunikationskompetenz unter neuem Namen: CUNOVIA startet in Chur

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

BAULINK hat eine neue, zentrale Einheit für Marketing und Kommunikation geschaffen: Unter dem Namen CUNOVIA werden in Chur alle entsprechenden Aktivitäten strategisch und operativ gebündelt - interdisziplinär, professionell und mit Blick auf die Zukunft .

CUNOVIA versteht sich als internes Kompetenzzentrum mit externer Strahlkraft. Der Fokus liegt auf der umfassenden Begleitung von BAULINK-Projekten - von der strategischen Markenführung über kreative Kommunikationsmassnahmen bis hin zur digitalen Präsenz. Darüber hinaus steht das Angebot auch externen Unternehmen offen. Ob Markenpositionierung, digitale Kampagne oder individuelles Kommunikationskonzept - CUNOVIA bietet massgeschneiderte Lösungen auf hohem Niveau.

Strategisch denken, kreativ umsetzen

Die neue Einheit vereint Expertise aus den Bereichen klassisches Marketing, Content-Marketing, Markenentwicklung und digitale Kommunikation. Ziel ist es, Botschaften punktgenau zu entwickeln und wirksam zu platzieren - über die passenden Kanäle und zur richtigen Zeit. Dabei legt CUNOVIA besonderen Wert auf eine enge Abstimmung mit Projektverantwortlichen und Entscheidungsträgern, um die Kommunikationsstrategie optimal auf Unternehmensziele abzustimmen.

Andrea Ottiger übernimmt Leitung von CUNOVIA

Die Leitung von CUNOVIA übernimmt Andrea Ottiger. Die erfahrene Kommunikationsstrategin führte über 14 Jahre eine Werbeagentur in der Zentralschweiz und arbeitet bereits seit mehreren Jahren erfolgreich mit der BAULINK-Familie zusammen. Ihre Vertrautheit mit den Werten und Zielen des Unternehmens macht sie zur idealen Besetzung für den Aufbau und die Weiterentwicklung von CUNOVIA.

„Mit CUNOVIA stärken wir gezielt unsere Kommunikationskompetenz und bauen zugleich ein Angebot auf, das auch externen Partnern echten Mehrwert bietet“, sagt Urs Hoffmann, CEO der BAULINK AG. „Dass wir Andrea Ottiger für die Leitung gewinnen konnten, freut mich besonders - sie kennt BAULINK, bringt langjährige Erfahrung mit und versteht es, Botschaften zum Leben zu erwecken.“

Namensgebung mit Konzept

Der Name CUNOVIA spiegelt die Philosophie der neuen Einheit wider:

CUN – abgeleitet von cuntrast (Rätoromanisch für „Kontrast“) – steht für das kreative Spiel mit Gegensätzen,

– abgeleitet von (Rätoromanisch für „Kontrast“) – steht für das kreative Spiel mit Gegensätzen, NOV – von nov („neu“) – symbolisiert Innovationskraft und frische Ideen,

– von („neu“) – symbolisiert Innovationskraft und frische Ideen, VIA – von via („Weg“) – beschreibt die kontinuierliche Begleitung von Projekten über alle Phasen hinweg.

Kommunikation, die verbindet

Mit CUNOVIA baut BAULINK seine internen Ressourcen in Kommunikation und Marketing gezielt aus und schafft gleichzeitig ein Angebot, das über das eigene Unternehmen hinaus Wirkung entfalten kann. Die Zusammenarbeit mit spezialisierten externen Partnern bleibt ein fester Bestandteil der Projektarbeit - mit dem Ziel, für jede Aufgabe die bestmögliche Lösung zu realisieren.

Über die BAULINK AG

Die BAULINK AG beschäftigt aktuell über 140 Mitarbeitende an 6 Standorten (Davos, Chur, Bern, Naters, Zürich, Ascona). Das Leistungsspektrum umfasst den gesamten Prozess des Bauvorhabens – von der Projektentwicklung über Architektur und Projektmanagement bis zur Ausführung und Innenarchitektur.

Mit der INVITA Hospitality Projects by BAULINK werden zudem die speziellen Anforderungen der Hotellerie in Planung, Bau und Ausstattung abgedeckt.

Zur Stärkung der Kommunikations- und Marketingkompetenz wurde in Chur die zentrale Einheit CUNOVIA gegründet. Als internes Kompetenzzentrum bündelt CUNOVIA sämtliche Kommunikationsaktivitäten von BAULINK – strategisch, kreativ und digital – und bietet darüber hinaus auch externen Unternehmen Leistungen in den Bereichen Markenführung, Kampagnenentwicklung und digitale Kommunikation an.

Weitere Informationen: www.baulink.ch

BAULINK AG auf Social Media

Medienkontakt:

Baulink AG Herr Marcus Strudel

Promenade 101 7270 Davos Platz

eMail: strudel@baulink.ch Telefon: +41 76 7594352

Sie möchten nicht mehr von uns informiert werden? Dann haben sie hier ganz einfach die Möglichkeit sich aus dem Verteiler auszutragen.