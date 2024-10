Cboe Global Markets, Inc.

Aquis Exchange und Cboe Europe starten SimpliCT, um das Angebot für das konsolidierte EU-Aktienband zu prüfen

Amsterdam und Paris und London (ots/PRNewswire)

Aquis Exchange PLC (Aquis), ein Schöpfer und Vermittler von Finanzmärkten der nächsten Generation, und Cboe Europe (Cboe), ein Geschäftsbereich von Cboe Global Markets, Inc. dem weltweit führenden Derivate- und Wertpapierbörsennetzwerk, freuen sich heute, ihre Absicht bekannt zu geben, ein Joint Venture zu gründen, das ein Angebot für die Rolle des EU-Anbieters von konsolidierten Aktienbörsen (Equity Consolidated Tape, CT) prüfen soll. Das Auswahlverfahren für den EU-Beteiligungsfonds wird voraussichtlich im Juni 2025 beginnen, und bis Ende 2025 soll ein erfolgreicher Bewerber ausgewählt werden.

Aquis und Cboe, Betreiber von paneuropäischen Aktienbörsen, Technologie- und Meldediensten, die zusammen mehr als die Hälfte des täglichen europäischen Aktienhandels abwickeln, planen die Gründung und den gemeinsamen Besitz eines neuen Unternehmens namens SimpliCT (ausgesprochen: simplicity), die ihren Sitz in den Niederlanden haben wird und das Fachwissen ihrer Gründer nutzen will, um einen erstklassigen Aktien-CT zu entwickeln.

Ziel von SimpliCT wäre es, ein hochwertiges und zuverlässiges konsolidiertes Band zu liefern, das einen vereinfachten, umfassenden und kosteneffizienten Überblick über die Marktaktivitäten bietet, wovon ein möglichst breites Spektrum von Teilnehmern profitiert. Es würde durch einen kommerziellen und ordnungspolitischen Rahmen unterstützt, der eine faire Behandlung sowohl der Datenlieferanten als auch der Verbraucher gewährleistet.

Diese Initiative ist ein Beispiel für das gemeinsame Engagement von Aquis und Cboe bei der Entwicklung paneuropäischer Lösungen im Einklang mit der Vision der EU-Kapitalmarktunion. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Aktienmärkte zu verbessern und globale Kapitalströme anzuziehen, indem die Sichtbarkeit europäischer Emittenten sowohl innerhalb Europas als auch international erhöht wird, während der Zugang zu den europäischen Märkten einfacher und günstiger wird.

Die wichtigsten Punkte der Vereinbarung sind:

Aquis und Cboe werden zu gleichen Teilen Aktionäre von SimpliCT sein

Ein spezielles SimpliCT-Managementteam und ein beratender Industrieausschuss sollen zu gegebener Zeit ernannt werden.

Wenn SimpliCT im Auswahlverfahren erfolgreich ist, werden Aquis und Cboe jeweils Fachwissen, Technologie und Fähigkeiten zu SimpliCT beitragen.

Natan Tiefenbrun, Präsident, nordamerikanische und europäische Aktien, Cboe Global Markets, erklärte: „Als Unternehmen, das sich stets für die Einführung eines konsolidierten Bandes eingesetzt hat, freuen wir uns sehr, SimpliCT in Partnerschaft mit Aquis einzuführen, das unsere langjährige Überzeugung von den bedeutenden Vorteilen teilt, die ein gut funktionierendes und geregeltes Band den EU-Kapitalmärkten bringen kann. Da es sich um eine der wichtigsten Marktinfrastrukturentwicklungen handelt, die die EU seit vielen Jahren eingeführt hat, wird ein Anbieter benötigt, der über das erforderliche technische, betriebliche und kommerzielle Fachwissen verfügt und mit den Vorstellungen und Zielen der politischen Entscheidungsträger für das Band übereinstimmt. SimpliCT wurde gegründet, um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, indem die führenden Fähigkeiten der Gründerfirmen und ihr unermüdliches Engagement für den Erfolg des Unternehmens genutzt werden."

Alasdair Haynes, Geschäftsführer von Aquis, kommentierte: „Aquis ist seit langem ein Befürworter eines konsolidierten Bandes in Europa und freut sich über die Partnerschaft mit Cboe, einem Betreiber, der sich in ähnlicher Weise konsequent engagiert hat. Die Vorteile der Einrichtung eines Bandes für die Branche liegen seit vielen Jahren auf der Hand, und sowohl Aquis als auch Cboe haben sich stark dafür eingesetzt. Gemeinsam mit Cboe haben wir durch die Gründung von SimpliCT eine klare Chance erkannt, der Finanzwelt als unabhängiger und wettbewerbsfähiger Anbieter zu dienen. Das vorgeschlagene Joint Venture würde nicht nur ein kosteneffizientes, robustes Geschäftsmodell darstellen, das fortschrittliche, komplementäre und proprietäre Technologien integriert, sondern auch einen fairen Ausgleich für Datenbeiträge bieten und so die Interessen von Anbietern und Verbrauchern in Einklang bringen."

Die Europäische Kommission hat im Rahmen der MiFIR-Überprüfung, die im April 2024 in Kraft getreten ist, die Schaffung einer einzigen Stelle für den Betrieb eines vor- und nachbörslichen Echtzeit-CT für Aktien für fünf Jahre vorgeschrieben. Die Aufgabe der Auswahl des Aktienkurses wurde der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) übertragen. Es wird erwartet, dass das Auswahlverfahren im Juni 2025 beginnt und bis Ende 2025 ein erfolgreicher Bewerber ausgewählt wird.

Aquis und Cboe, die Handelsplätze in der EU und im Vereinigten Königreich betreiben, verfügen als sehr erfahrene Betreiber von EU-regulierten Handelsplätzen, Handelsberichten und Datendiensten über ein hohes Maß an technischem, operativem und kommerziellem Know-how. Zusammen tragen sie erheblich zu den EU-Aktiendaten bei, wobei mehr als die Hälfte der EU-Aktiengeschäfte entweder auf den Plattformen von Aquis und Cboe gehandelt oder gemeldet werden.

Wenn Sie weitere Informationen über SimpliCT wünschen, wenden Sie sich bitte an uns: info@simplict.eu

Informationen zu Cboe Europe

In Europa ist Cboe ein führender Anbieter von paneuropäischen Aktien- und Derivatehandels- und Clearingdiensten, darunter die größte paneuropäische Börse nach Marktanteil und die am besten vernetzte CCP mit offenem Zugang.

Über Börsen in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich bieten wir eine Reihe von Aktienausführungsmechanismen an, die es unseren Kunden ermöglichen, auf die für sie am besten geeignete Art und Weise zu handeln – unabhängig davon, ob ihre Priorität in der Schnelligkeit und Sicherheit der Ausführung, der Entdeckung von Blockliquidität, der Erzielung von Preisverbesserungen, der Minimierung von Informationsverlusten oder der Optimierung der expliziten Kosten liegt.

Wir betreiben auch den größten paneuropäischen Dienst für die Meldung von Aktiengeschäften sowie kostengünstige Dienste für europäische Aktienmarktdaten und Benchmark-Aktienindizes. Über unsere Börsen- und Meldedienste wickeln wir mehr als die Hälfte aller europäischen Aktiengeschäfte ab und werden den größten Einzelbeitrag zum EU-Aktienband leisten.

Im September 2021 führten wir Cboe Europe Derivatives (CEDX) ein, einen paneuropäischen Marktplatz für Derivate mit Sitz in Amsterdam, der den Teilnehmern den Zugang zu einem dynamischen Aktienderivatemarkt über einen einzigen Zugangspunkt ermöglicht und die Effizienz von Handel und Clearing steigert.

Die Konzentration von Cboe auf innovative, europaweite Lösungen vereinfacht den grenzüberschreitenden Handel und trägt dazu bei, dass Europa ein attraktiver Marktplatz für Anleger auf der ganzen Welt ist. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cboe.com/europe

Informationen zu Aquis Exchange

Aquis Exchange PLC („Aquis") ist Europas herausfordernde Börse, die bessere Märkte für eine moderne Wirtschaft schafft. Aquis verfügt über eine marktführende Technologie und innovative Handelsregeln und bietet Primärnotierungen und Sekundärhandel von Aktien sowie die weltweite Lizenzierung eigener Technologien an.

Aquis besteht aus vier Abteilungen:

Aquis Markets betreibt beleuchtete und unbeleuchtete Orderbücher, die 16 europäische Märkte abdecken. Aquis verwendet für seine Börsenbücher ein Abonnement-Preismodell, bei dem die Nutzer nach dem von ihnen generierten Nachrichtenverkehr abgerechnet werden und nicht nach einem Prozentsatz des Wertes der von ihnen gehandelten Aktien.

Aquis Technologies ist die Software- und Technologieabteilung von Aquis. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Aufbau besserer Märkte durch die Entwicklung und Lizenzierung modernster, kosteneffizienter Börseninfrastrukturtechnologie und -dienstleistungen, einschließlich Matching Engine und Handelsüberwachungslösungen.

Die Aquis Stock Exchange (AQSE) ist ein Aktienmarkt, der Primär- und Sekundärmärkte für Aktien und Schuldtitel anbietet. Sie ist als anerkannte Investmentbörse zugelassen, was ihr den Betrieb eines regulierten Handelsplatzes ermöglicht. Der AQSE-Wachstumsmarkt ist in die beiden Segmente „Access" und „Apex" unterteilt; der Access-Markt konzentriert sich auf Wachstumsunternehmen in einem früheren Stadium, während der Apex-Markt für größere, etablierte Unternehmen gedacht ist.

Aquis Data erzielt Einnahmen aus dem Verkauf von Daten, die von Aquis Markets und Aquis Stock Exchange abgeleitet sind, an Marktteilnehmer, die keine Mitglieder sind.

Aquis ist von der britischen Financial Conduct Authority und der französischen Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sowie der L'Autorité des marchés financiers für den Betrieb von Multilateral-Trading-Facility-Geschäften in Großbritannien und der Schweiz bzw. in den EU27-Märkten zugelassen und reguliert. Aquis Exchange PLC ist an der Aquis Stock Exchange und am AIM Market (AIM) der LSE notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.aquis.eu.

Informationen zu Cboe Global Markets, Inc.

Cboe Global Markets (Cboe: CBOE), das weltweit führende Derivate- und Wertpapierbörsennetzwerk, bietet Menschen auf der ganzen Welt innovative Handels-, Clearing- und Investitionslösungen. Cboe bietet in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum Handelslösungen und Produkte für verschiedene Anlageklassen an, darunter Aktien, Derivate, Devisen und digitale Vermögenswerte. Vor allem setzen wir uns für den Aufbau eines vertrauenswürdigen, integrativen globalen Marktplatzes ein, der es den Menschen ermöglicht, eine nachhaltige finanzielle Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen über die Börse für die Weltbühne finden Sie unter www.cboe.com.

Medienkontakte Cboe Analyst Kontakt Angela Tu Tim Cave Kenneth Hill, CFA +1-646-856-8734 +44 (0) 7593-506-719 +1-312-786-7559 atu@cboe.com tcave@cboe.com khill@cboe.com

CBOE-C

CBOE-OE

Cboe ® , CFE ® , VIX®, und Cboe Global Markets ® sind eingetragene Marken und Cboe Futures ExchangeSM ist eine Dienstleistungsmarke von Cboe Exchange, Inc. Alle anderen Marken und Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Cboe Global Markets, Inc. und die mit ihr verbundenen Unternehmen geben keine Empfehlungen oder Zusicherungen hinsichtlich möglicher Vorteile von Wertpapieren, Termingeschäften oder Investitionen oder Produkten oder Dienstleistungen Dritter ab. Anleger sollten ihre eigene Sorgfaltspflicht in Bezug auf ihre Wertpapiere, Termingeschäfte und Anlagepraktiken wahrnehmen. Diese Pressemitteilung bezieht sich nur auf dieses Datum. Cboe Global Markets, Inc. lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung der hierin enthaltenen Informationen ab. Nichts in dieser Bekanntmachung ist als Aufforderung zum Kauf oder als Angebot zum Verkauf von Wertpapieren oder Termingeschäften in einer Rechtsordnung zu verstehen, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nach den Gesetzen dieser Rechtsordnung ungesetzlich wäre. Der Inhalt dieser Mitteilung stellt keine Steuer-, Rechts- oder Anlageberatung dar. Die Anleger müssen ihren Steuerberater oder Rechtsbeistand konsultieren, um Ratschläge und Informationen zu ihrer besonderen Situation zu erhalten.

Vorsichtige Aussagen in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Sie können diese Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie „können", „könnten", „sollten", „erwarten", „planen", „antizipieren", „glauben", „schätzen", „vorhersagen", „potenziell" oder „fortsetzen" sowie der Verneinung dieser Begriffe und anderer vergleichbarer Terminologie erkennen. Alle Aussagen, die unsere Erwartungen, Annahmen oder Prognosen über die Zukunft widerspiegeln und nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, die bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf uns unterliegen, können Projektionen unserer zukünftigen finanziellen Leistung auf der Grundlage unserer Wachstumsstrategien und der erwarteten Trends in unserem Geschäft beinhalten. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse beruhen. Es gibt wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen.

Wir arbeiten in einem sehr wettbewerbsintensiven und sich schnell verändernden Umfeld. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken und Ungewissheiten auf, und es ist nicht möglich, alle Risiken und Ungewissheiten vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, beurteilen.

Einige Faktoren, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen können, sind: der Verlust unseres Rechts, bestimmte Indexoptionen und Futures-Produkte exklusiv zu notieren und zu handeln; wirtschaftliche, politische und Marktbedingungen; die Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen; Preiswettbewerb und Konsolidierung in unserer Branche; Rückgänge der Handels- oder Clearingvolumina, der Marktdatengebühren oder eine Verschiebung des Produktmixes, der an unseren Börsen gehandelt wird; gesetzgeberische oder aufsichtsrechtliche Änderungen oder Änderungen der Steuersysteme; unsere Fähigkeit, unsere Systeme und Kommunikationsnetzwerke vor Sicherheitsschwachstellen und -verletzungen zu schützen; unsere Fähigkeit, qualifiziertes Management und anderes Personal anzuwerben und zu halten; zunehmender Wettbewerb durch ausländische und inländische Unternehmen; unsere Abhängigkeit von und Risiken durch Dritte; globale Ausweitung der Geschäftstätigkeit; Faktoren, die sich auf die Qualität und Integrität unserer und anderer anwendbarer Indizes auswirken; unsere Fähigkeit, unser Wachstum und strategische Akquisitionen oder Allianzen effektiv zu managen; unsere Fähigkeit, unser Geschäft zu betreiben, ohne die Rechte am geistigen Eigentum anderer zu verletzen, und die Kosten, die mit dem Schutz unserer Rechte am geistigen Eigentum verbunden sind; unsere Fähigkeit, die Risiken, einschließlich unserer Kredit-, Kontrahenten-, Investitions- und Ausfallrisiken, die mit dem Betrieb eines europäischen Clearinghauses verbunden sind, zu minimieren; unsere Fähigkeit, das Handels- und Clearingvolumen und den Transaktionsverkehr, einschließlich signifikanter Steigerungen, ohne Ausfall oder Beeinträchtigung der Leistung unserer Systeme zu bewältigen; Fehlverhalten derjenigen, die unsere Märkte oder Produkte nutzen oder für die wir Transaktionen abwickeln; Herausforderungen in Bezug auf unsere Nutzung von Open-Source-Softwarecode; unsere Fähigkeit, unsere Compliance-Verpflichtungen zu erfüllen, einschließlich der Bewältigung potenzieller Konflikte zwischen unseren aufsichtsrechtlichen Verantwortlichkeiten und unserem gewinnorientierten Status; unsere Fähigkeit, BIDS Trading als unabhängig verwalteten und betriebenen Handelsplatz aufrechtzuerhalten, der von unseren registrierten nationalen Wertpapierbörsen getrennt und nicht in diese integriert ist; Schädigung unseres Rufs; die Fähigkeit unserer Compliance- und Risikomanagement-Methoden, unsere Risiken effektiv zu überwachen und zu steuern; Beschränkungen, die uns durch unsere Schuldverpflichtungen auferlegt werden, und unsere Fähigkeit, Zahlungen auf unsere Schuldverpflichtungen zu leisten oder diese zu refinanzieren; unsere Fähigkeit, ein Investment-Grade-Kreditrating aufrechtzuerhalten; Wertminderung unseres Firmenwerts, unserer langlebigen Vermögenswerte, unserer Investitionen oder unserer immateriellen Vermögenswerte; die Auswirkungen von Pandemien; die Genauigkeit unserer Schätzungen und Erwartungen; Prozessrisiken und andere Verbindlichkeiten sowie Risiken im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten, einschließlich der Abwicklung des Krypto-Spotmarkts Cboe Digital und der Übertragung von Futures-Kontrakten für digitale Vermögenswerte auf CFE, des Betriebs einer Clearingstelle für Futures für digitale Vermögenswerte, Cyberkriminalität, Änderungen der Regulierung für digitale Vermögenswerte und Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten. Ausführlichere Informationen über Faktoren, die sich auf unsere tatsächlichen Ergebnisse auswirken können, finden Sie in den von uns bei der SEC eingereichten Unterlagen, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr und anderer Unterlagen, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen.

Wir verpflichten uns nicht und lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/622233/Cboe_GM_New_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/aquis-exchange-und-cboe-europe-starten-simplict-um-das-angebot-fur-das-konsolidierte-eu-aktienband-zu-prufen-302291778.html