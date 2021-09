Baulink AG

INVITA Hospitality Projects erhält den Auftrag für die Renovierung des künftigen „Marriott Hotel Basel”

INVITA Hospitality Projects by BAULINK hat den Auftrag von der MHP Munich Hotel Partners GmbH für die Renovierung des künftigen Marriott Hotels in Basel erhalten. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Architekturbüro Oana Rosen aus Frankfurt fungiert INVITA als Totalunternehmer für die Neugestaltung von 125 Zimmern, der öffentlichen Bereiche, den Restaurants und dem Konferenzbereich.

„Mit unseren Erfahrungen aus der ersten Umbauphase bieten wir beste Voraussetzungen, um das Projekt für die MHP erfolgreich und effizient durchzuführen“, erläutert Robert Diepenbrock, der die Fachabteilung INVITA innerhalb der BAULINK AG leitet. „Wir freuen uns, unser Spezialwissen in Sachen Hospitality in einem Team aus erstklassigen Partnern einbringen zu können.“

Das 1984 eröffnete Hotel befindet sich bester Lage zwischen dem Badischen Bahnhof und der historischer Basler Altstadt und verfügt über 238 Zimmer. Seit November 2020 ist das vormalige Hotel geschlossen.

Noch vor ihrer geplanten Börsennotierung hat die Munich Hotel Partners GmbH (MHP) die Hotelimmobilie zusammen mit dem US-amerikanischen Private Equity-Unternehmen H.I.G Capital übernommen und schloss im Rahmen des Joint Venture einen langfristigen Managementvertrag für den Hotelbetrieb ab. Aus dem bisherigen Swissôtel Basel wird damit zukünftig das „Marriott Hotel Basel“.

Mit dem Marriott Hotel Basel beweist das Team um Robert Diepenbrock erneut, dass INVITA sich am Markt etabliert hat und sich einer stetig steigenden Nachfrage gegenübersieht. Die Hospitality-Spezialisten engagieren sich dabei nicht nur in grossen Häusern und für Hotelgruppen, sondern stehen auch Privathoteliers in mittleren und kleinen Häusern zur Seite.

Über INVITA Hospitality Projects by BAULINK

INVITA Hospitality Projects by BAULINK wurde im Jahr 2016 ins Leben gerufen und gehört zur BAULINK AG, die neben dem Hauptsitz in Davos schweizweit mit Niederlassungen und Filialen vertreten ist.

Mit INVITA werden mehr als 20 Jahre Erfahrung als Generalunternehmung mit Fachleuten aus den Bereichen Innenarchitektur und Projektmanagement ergänzt, die spezialisiert Hotels, Ferienanlagen und Residenzen planen und ausstatten können.

Geführt wird das 10-köpfige Team von Robert Diepenbrock, der hier seine langjährigen Erfahrungen aus der Hotellerie und dem Projektmanagement von Hotelprojekten in ganz Europa einbringt.

Renommierte Hotels vertrauen auf INVITA

Schon in den ersten 5 Jahren ihres Bestehens konnte das 10-köpfige Team um Robert Diepenbrock eine Reihe von Aufträgen namhafter Hotelbetreiber, wie z.B. Hilton, InterContinental, Sheraton, Swissôtel oder Mandarin Oriental, umsetzen. Der regionale Bezug wird mit der Unterstützung mittlerer und kleinerer Häuser hergestellt. Dazu zählen u.a. das bekannte Hotel Weissenstein in Oberdorf (Solothurn) oder das Davoser Traditionshaus Hotel Parsenn.

Auszug aus der Referenzliste

InterContinental Davos

SPER Luxury Apartments Davos

Hilton Garden Inn Davos

Four Points By Sheraton Zurich

THE HIDE HOTEL Flims

Aja City Resort Zürich

Hotel Weissenstein Solothurn

Swissôtel Le Plaza Basel

Mandarin Oriental München

Leistungen FF&E (Furniture, Fixtures & Equipment)

Schnittstellenmanagement

Kalkulation & Kostenvoranschlag

Koordination von Design & Musterzimmer

Ausführungsplanung

Terminplanung & -überwachung

Ausschreibung & Vergabe

Qualitätssicherung

Bauleitung & Leistungsabnahme

Inventarisierung

Leistungen SOE (Small Operating Equipment)

Komplettausstattung des gesamten Hotelbetriebes

Planung und Realisierung in Korrespondenz zu Design und Betreiberstandards

Abstimmung auf bauliche und technische Vorgaben

Koordination von Anlieferung und betriebsfertiger Einbringung.

Medienkontakt:

Baulink AG Herr Marcus Strudel

Promenade 101 7270 Davos Platz

eMail: strudel@baulink.ch Telefon: +41 76 7594352