Erfolg für Pentathlon Suisse: Zwei Goldmedaillen bei den U22 Europameisterschaften in Drzonkow (Polen)

Medienmitteilung / Bern, 9. Juni 2025

Das Team von Pentathlon Suisse feiert einen herausragenden Erfolg bei den U22 Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf in Polen. Mit zwei Goldmedaillen kehren die Schweizer Athletinnen aus Drzonków zurück, darunter die Obwaldnerin Katharina Jurt, die sich zur Junioren-Europameisterin krönt.

Die bald 20-jährige Katharina Jurt, die im nationalen Leistungszentrum in Bern trainiert und auch in Bern zur Schule geht, überzeugte am gestrigen Finaltag auf ganzer Linie. «Alle fünf Disziplinen sind wunschgemäss gelaufen», resümiert Nationalcoach Florence Dinichert. Die Athletin zeigte im Fechten, Obstacle Race, Schwimmen und Laser Run – einer Kombination aus Laufen und Schiessen mit Laserpistolen – hervorragende Leistungen und übertraf damit die starke europäische Konkurrenz. Ihr perfekter Wettkampftag führte sie an die Spitze der Wertung und machte sie zur Junioren-Europameisterin.

Im Teamwettkampf holte sich Katharina Jurt gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Florina Jurt und dem 17-jährigen Nachwuchstalent Vivienne Meyer eine weitere Goldmedaille für die Schweiz. Damit knüpft das Team von Pentathlon Suisse nahtlos an die Erfolge des Vorjahres an, als es eine Silbermedaille im Team an der Junioren-WM sowie eine Bronzemedaille im Team an der Junioren-EM errang.

Diese beeindruckenden Resultate geben dem Schweizer Team Zuversicht für die bevorstehenden Junioren-Weltmeisterschaften in Ungarn in rund drei Wochen. Mit den aktuellen Leistungen darf das breit aufgestellte Team auf weitere Topplatzierungen hoffen und blickt optimistisch in die Zukunft.

www.pentathlonsuisse.ch

Pentathlon Suisse

Pentathlon Suisse ist der Name des nationalen Verbandes der Modernen Fünfkämpfer. Dem Verband sind drei regionale Vereine angeschlossen. Pentathlon Suisse ist Mitglied der Schweizerischen Train Gesellschaft (STG) und von Swiss Olympic. Da der Moderne Fünfkampf eine ursprünglich militärische Sportart ist, ist er auch im Conseil International du Sport Militaire (CISM) vertreten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Florence Dinichert, Nationalcoach,

Telefon 076 349 62 55, E-Mail: florence.dinichert@pentathlonsuisse.ch