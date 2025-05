F24 Schweiz AG

Experience Tour 2025: F24 zeigt Wege zur Stärkung organisationaler Resilienz auf

München (ots)

Wirtschaftliche Instabilität, ein Krieg in Europa, immer häufigere Extremwetterereignisse und ein immer dichteres Netz an regulatorischen Anforderungen: Im Zeitalter von Permakrisen und zunehmender Volatilität ist Resilienz für Unternehmen nicht mehr nur eine Option, sondern ein geschäftskritischer Erfolgsfaktor.

Doch was genau macht Unternehmen resilient? Welche Strukturen und Maßnahmen empfehlen sich, um Risiken rechtzeitig zu antizipieren? Wie reagieren Krisenteams im Ernstfall effizient, um die Reaktionszeiten kurz und den Schaden so gering wie möglich zu halten? Um Organisationen auf diesem Weg zu unterstützen, ruft F24 - Europas führender Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter für Resilienz - die F24 Experience Tour 2025 ins Leben.

"Ob Krisen oder regulatorische Anforderungen - die Welt wird zunehmend komplexer, und Unternehmen stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Der Einsatz digitaler Lösungen ist entscheidend, um Prozesse zu optimieren und den Überblick zu behalten. Wir bei F24 wissen, dass der Weg zur Resilienz zwar nie vollkommen abgeschlossen sein wird, aber wir wollen Unternehmen bestmöglich dabei unterstützen und sie auf ihrer Road to Resilience begleiten" erklärt Dr. Stefanie Hauer, Senior Vice President Commercial, die Idee der F24 Experience Tour 2025.

25 Jahre Erfahrung in Resilienz: Relevante Insights für Entscheider:innen

Unter dem Leitmotiv "Road to Resilience" macht die Veranstaltungsreihe von Juni bis Oktober Halt in über 10 Städten in und um Europa, darunter auch Zürich (04.09., hier anmelden). Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Fachvorträgen, Produkt-Updates, dem persönlichen Austausch mit Expert:innen und jeder Menge Netzwerkmöglichkeiten richtet sich die Eventreihe an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Krisenmanagement, Risikomanagement und Business Continuity, die sich strategisch aufstellen und gleichzeitig konkrete, praxisnahe Impulse mitnehmen möchten.

F24 selbst feiert in diesem Jahr nicht nur den Start der Experience Tour, sondern auch sein 25-jähriges Bestehen. Die im letzten Vierteljahrhundert erworbene Erfahrung fließt kontinuierlich in die Weiterentwicklung digitaler Lösungen ein, mit dem Ziel, Organisationen in allen Bereichen der Resilienz optimal zu unterstützen und für kommende Herausforderungen noch handlungsfähiger zu machen.

"Seit über 25 Jahren unterstützt F24 Unternehmen dabei, ihre Resilienz kontinuierlich zu stärken. Aus einer reinen Alarmierungslösung wurde ein umfassendes Portfolio für Krisen-, Risiko- und Business Continuity Management. Unser Ziel: Organisationen mit innovativen, zukunftssicheren Lösungen in allen Bereichen der Resilienz zu begleiten. Auf der F24 Experience Tour zeigen wir, wie unsere neuesten Entwicklungen Sie noch handlungsfähiger machen." sagt Jochen Bockfeld, Senior Vice President Software Engineering & Product Development.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei. Alle Tourstopps und weitere Informationen sowie die Anmeldung finden Sie hier.

Weitere Tourstopps:

Hamburg (DE), 24.06.2025

Paris (FR), 26.06.2025

London (UK), 01.07.2025

Luxemburg (LUX), 03.07.2025

München (DE), 07.07.2025

Kuala Lumpur (MY), 28.07.2025

Wien (AT), 18.09.2025

Oslo (NO), 23.09.2025

Madrid (ES), 25.09.2025

Antwerpen (BE), 14.10.2025

Namur (BE), 16.10.2025

Dubai (AE), 28.10.2025

Über F24

F24 ist Europas führender Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter für Resilienz. Mehr als 5.500 Kunden weltweit vertrauen auf die digitalen Lösungen von F24, die Unternehmen und Organisationen in allen Bereichen der Resilienz unterstützen. Die Lösungen decken die Bereiche Business Messaging, Servicebenachrichtigungen, Massenalarmierung, Incident- und Krisenmanagement sowie Governance, Risiko und Compliance (GRC) ab.

F24 unterstützt Kunden aus nahezu allen Branchen, von Energie, Gesundheitswesen, Industrie, Finanzwesen, IT, Tourismus und Luftfahrt bis hin zu einer Vielzahl von öffentlichen Organisationen. Durch die langjährige Praxiserfahrung im internationalen Umfeld zählt F24 heute zu den Experten für die Stärkung der Resilienz mit Hilfe digitaler Lösungen.