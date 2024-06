globegarden childcare

"Try Everything!" als Botschaft an berufstätige Eltern und Familien

globegarden veröffentlicht inspirierendes Jubiläumsvideo zum 15-jährigen Bestehen

Zürich (ots)

Passend zum Welthit von Shakira widmet globegarden im Juni ein eigens produziertes Video "Try Everything" allen Familien mit ihren Kindern, die jeden Tag Höhen und Tiefen meistern und dabei nie aufgeben. Musikalisch interpretiert wurde es von der schweizerisch-kanadischen Sängerin Skyler Wind. Das Video ist Teil des Jubiläums zum 15-jährigen Bestehens der Kita-Trägerschaft.

Das Video taucht tief in den Alltag berufstätiger Eltern und deren Kinder ein. Es zeigt authentisch die Herausforderungen und Freuden, die das Elternsein mit sich bringt, und unterstreicht die Unterstützung, die Kindertagesstätten Familien bieten. Musikalisch untermalt wird der Film vom Welthit "Try Everything", neu interpretiert von der schweizerisch-kanadischen Sängerin Skyler Wind und Musikern des Luzerner Sinfonieorchesters. Die Neuinszenierung des Songs, ursprünglich von Shakira gesungen und 2016 für den Animationsfilm Zootopia aufgenommen, symbolisiert die Höhen und Tiefen des Familienlebens - von beruflichen Herausforderungen und Zeitdruck im Alltag bis zu den emotionalen Momenten mit Kindern.

"Vertraue darauf, dass Du nicht allein bist"

"Dieses Video ist ein Fenster in die Realität berufstätiger Eltern, die ständig zwischen Beruf und Familie jonglieren", erklärt Judit Kelemann, pädagogische Leitung von globegarden. "Es zeigt die wichtige Rolle, die unsere Kitas spielen, indem sie nicht nur Bildung und Betreuung, sondern auch emotionale Unterstützung und Verständnis bieten. Mit jedem Sturz, jedem umgefallenen Turm und jedem getrösteten Weinen betonen wir unsere Botschaft: Gib niemals auf und vertraue darauf, dass du nicht alleine bist."

Das Video wurde in den Räumlichkeiten von globegarden gedreht und fängt authentische Momente ein, in denen Kinder spielen, lernen und manchmal auch fallen - doch immer gibt es eine helfende Hand oder ein tröstendes Wort, das verdeutlicht, wie globegarden Familien in ihrem täglichen Leben unterstützt.

Engagement für Bildung, Toleranz und Inklusion

Die Veröffentlichung des Films ergänzt das Video zum Making-of des Jubiläumssongs, das bereits seit Mai auf der Webseite von globegarden verfügbar ist. Zusätzlich zu den musikalischen Einblicken umfasst es persönliche Kommentare von Skyler Wind und den Kindern, die am Projekt beteiligt waren, und teilt ihre Motivation und Hoffnungen für die Zukunft.

Das Jubiläumsvideo "Try Everything" steht ab sofort auf der Webseite von globegarden zur Verfügung und ist Teil einer umfassenden Kampagne, die das Engagement von globegarden für Bildung, Toleranz und Inklusion feiert.

Über globegarden

Globegarden ist ein führender Anbieter von Kinderbetreuung in der Schweiz und engagiert sich seit 15 Jahren für die Förderung frühkindlicher Bildung und Entwicklung sowie für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das Unternehmen hat über 1000 Mitarbeitende und betreibt über 70 Einrichtungen in der Deutschschweiz.

Video: https://www.globegarden.ch/empowering-families/

Making-of: https://www.globegarden.ch/try-everything-making-of/index.html