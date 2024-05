globegarden childcare

Globegarden widmet "Try Everything" als Hymne an berufstätige Eltern

Neueinspielung des Welthits mit Skyler Wind und Musikern des Luzerner Sinfonieorchesters

Auf Initiative von globegarden interpretiert die schweizerisch-kanadische Musikerin und Sängerin Skyler Wind den ursprünglich von Shakira stammende Song. Er soll berufstätigen Eltern in der Schweiz Mut machen, die oft schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu meistern. Veröffentlicht wird der Song im Juni. Er ist Teil des Jubiläums zum 15-jährigen Bestehens der führenden Kita-Trägerschaft in der Schweiz.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist oft nicht leicht, das wissen alle, die selbst Kinder haben und berufstätig sind. Darum, niemals aufgeben! Und genau das ist auch das Thema des Welthits von Shakira "Try Everything", erstmals 2016 für den Animationsfilm Zootopia aufgenommen.

Die Kita-Trägerschaft globegarden hat nun diesen Song durch die schweizerisch-kanadische Sängerin Skyler Wind, Musiker des Luzerner Sinfonieorchesters und vier Chorkinder neu interpretieren lassen. Es soll eine Hymne an Familien und eine Wertschätzung an alle berufstätigen Eltern sein, niemals den Mut zu verlieren, immer wieder aufzustehen und die Herausforderungen des Elternseins gemeinsam zu meistern. Eingespielt wurde der Song im Orchesterhaus des Luzerner Sinfonieorchester unter Leitung von Marco Chrispo (Ensemble) und Adeline Hasler (Chor).

Das Making-of des Songs für das Jubiläumsvideo aus den Kindertagesstätten, das Anfang Juni veröffentlicht wird, ist bereits auf der Webseite von globegarden verfügbar. Darin erzählen Skyler Wind und die vier Kinder des Chors über ihre Motivation und Erfahrungen während der Proben, aber auch über ihre Träume und Hoffnungen für die Zukunft.

Trotz Kinder berufstätig sein können

Das Projekt ist Teil einer Serie von Initiativen, die globegarden 2024 anlässlich des 15-jährigen Bestehens zur Unterstützung und Stärkung von Familien ins Leben gerufen hat. Dazu gehört das bereits im Januar publizierte Jubiläumsbuch "Über den Mut, nicht perfekt zu sein - Empowering Families", das sich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf widmet und eine vielfältige und inspirierende Perspektive auf die Herausforderungen bietet, die sich berufstätigen Müttern in der Schweiz stellen.

Interviewt und porträtiert werden Frauen aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Kunst. Ob Primaballerina, Klinikdirektorin, Politikerin, Wissenschaftlerin, Künstlerin oder Managerin - es sind alles Mütter, die eines teilen: Sie wollen Kinder haben und berufstätig sein.

Das Buch leistet zudem einen umfassenden Rückblick auf die Entwicklungen in der Schweizer Kinderbetreuung und den gesellschaftlichen Wandel und auf die Geschichte von globegarden, deren Gründung durch die HSG-Studie von Prof. Monika Bütler "Arbeiten lohnt sich nicht, ein zweites Kind noch weniger" inspiriert worden war.

Engagement für Toleranz und Inklusion

Ebenfalls Teil der Jubiläumsaktivitäten ist das im März publizierte Vorlesebüchlein "Die besondere Familienbande - Empowering Kids and Families" für Kinder. Es stellt die heutige Vielfalt von Familienkonstellationen auf kindgerechte und einfühlsame Weise dar. Damit will es Kindern vermitteln, dass Vielfalt eine Stärke ist und jede Familie etwas Besonderes ist. Globegarden engagiert sich seit ihrer Gründung nicht nur für die Bildung und Betreuung von Kindern, sondern auch für die Förderung von Toleranz, Akzeptanz und Inklusion in der Gesellschaft.

Begleitet werden die Aktionen von globegarden durch die Kampagne "Du kannst alles werden, Dein Kind auch", welche die Leistung von berufstätigen Eltern und ihren Kindern herausstreicht und wertschätzt.

Über globegarden

Globegarden ist ein führender Anbieter von Kinderbetreuung in der Schweiz und engagiert sich seit 15 Jahren für die Förderung frühkindlicher Bildung und Entwicklung sowie für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das Unternehmen hat über 1000 Mitarbeitende und betreibt über 70 Einrichtungen in der Deutschschweiz.

