Die Spezialisten - Reisen ausser gewöhnlich

Berner Reiseveranstalter lanciert «Le Tapis Volant», die neue Eventserie in Bern

Der Berner Reiseveranstalter «Die Spezialisten», Mitglied der Globetrotter Group, bringt eine neue Eventserie nach Bern: «Le Tapis Volant» geht am 30. März im Kulturlokal MYLE in die erste Runde. «Wir bieten Menschen, die über Länder oder über Themen aus Politik, Gesellschaft, Zeitgeschichte, Natur und Kultur sprechen, eine Plattform», so CEO Daniel Bill. So wie für den Schweizer Fachjournalist, Publizist und Autor Erich Gysling. Am 30. März spricht er über Saudi-Arabien und den Iran.

Der Auftakt von «Le Tapis Volant» macht Erich Gysling. Der Schweizer Fachjournalist, Publizist und Autor teilt am 30. März mit den Zuhörer*innen sein immenses Wissen über Saudi-Arabien und den Iran.

Ebenfalls auf dem fliegenden Teppich

Die Musikerin Ladan, eine Schweizer Singer-Songwriterin mit iranischen Wurzeln, verbindet in ihrer Musik ihre Wurzeln mit Pop und Soul und erschafft so ihren eigenen Fusion-Sound. Ihre Arbeit als Frau und Sängerin im Iran ist aus verschiedenen Gründen heikel. Nach ihrem Auftritt spricht sie mit Moderator Nik Eugster über die Chancen und Herausforderungen ihres musikalischen Schaffens im Iran.

Was ist «Le Tapis Volant»?

«Le Tapis Volant» ist eine neue Eventserie, die regelmässig an ausgewählten Abenden stattfindet (siehe weitere Events weiter unten). Es ist eine Kooperation mit MYLE, dem Berner Restaurant, Bar und Eventlokal. Durch die Abende führt jeweils der Moderator Nik Eugster. Er stellt den Akteur*innen auf dem Teppich auch mal kritische Fragen, bindet Reiseberater*innen von Background Tours, Ayurveda & Yoga Travel, Nature Tours und Ship'N'Train Travel oder die Zuschauer*innen gekonnt in den Abend ein. Je nach Thema finden passende Musiker*innen, Dichter*innen oder Künstler*innen ebenfalls Platz auf dem Teppich.

Keine typischen Reisevorträge

Wissen vermitteln, Geschichten erzählen und spannende Hintergrundinformationen liefern. Darum geht es bei «Le Tapis Volant». Daniel Bill, CEO von «Die Spezialisten», über die neue Eventserie: «Wir organisieren, salopp gesagt, keine typischen Reisevorträge, sondern stehen bei uns die Menschen und ihr Wissen über ein Land oder ein Thema im Zentrum.» Die Zuschauer*innen können sich über inhaltlich hochstehende Abende mit Erlebnisfaktor freuen.

Die Gäste der weiteren Events

9. Mai: Astronaut und Astrophysiker Claude Nicollier

19. September: Apnoe-Taucher und Freediving-Experte Nikolay «Nik» Linder

Die Location

MYLE, Bubenbergplatz 5A, 3011 Bern www.myle-bern.com

Kontakt und Auskünfte

Daniel Bill, CEO «Die Spezialisten» und Ansprechperson für Medienschaffende | T +41 031 313 00 10, daniel.bill@diespezialisten.reisen

Simone Anderegg, Marketing & Kommunikation | T +41 31 313 00 27, simone.anderegg@diespezialisten.reisen

Die Spezialisten – Reisen ausser gewöhnlich Neuengasse 30 3001 Bern