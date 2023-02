Die Spezialisten - Reisen ausser gewöhnlich

«Ship'N'Train Travel» launcht neuen Digitalauftritt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Nach halbjähriger intensiver Projektarbeit ist es soweit: Der neue Digitalauftritt von «Ship'N'Train Travel» ist live. Eine der Herausforderungen: Zwei unterschiedliche Reisearten, die bisher in zwei verschiedenen Menüs dargestellt wurden, zusammenzuführen. Ob es gelungen ist? «Ja», sagt Marketingverantwortliche Simone Anderegg. «Und nicht nur das.»

Die Herausforderung anzunehmen – zwei unterschiedliche Reisearten, die bisher in zwei verschiedenen Menüs dargestellt wurden, zusammenzuführen – war eine sehr gute Idee: «Die neue Menü-Führung ist übersichtlich und bietet unseren Besucher*innen auf unserer neuen Ship'N'Train-Travel-Website den gewünschten Mehrwert», so Marketingverantwortliche Simone Anderegg. «Und das in einer frischen und modernen Umgebung.» Neu finden Reisende die Bahn- und Schiffsreise-Angebote – und alles Wissenswerte rund um die verschiedenen Reisearten, die die beiden Verkehrsmittel mit sich bringen – unter dem Menüpunkt «Reiseart». www.shipntrain.ch/reiseart

Der Filter

«Mittels unserem neuen Filter finden Reisende das auf ihre individuellen Wünsche passende Reiseangebot», sagt Ship'N'Train Travel-Leiter Urs Steiner. «Und das in fast allen erdenklichen Ländern und Regionen unserer Welt.» Zum neuen Filter kommt man mit einem Klick auf den Menüpunkt «Reiseziele». www.shipntrain.ch/reiseziele

Die Zusammenarbeit

Dass der neue Digitalauftritt so daherkommt, verdankt «Ship’N’Train Travel» unter anderem ihrer Berner Agentur Klink. «Sie haben das zu Beginn unmöglich scheinende möglich gemacht», erzählt Urs Steiner. Gemäss Lukas Kamber von Klink sei es eine komplexe Aufgabenstellung gewesen, die ihnen viel Hirnschmalz und die Einarbeitung in neue Technologien abverlangt habe. Mit dem Launch ist so ein Webprojekt aber nicht einfach abgeschlossen. «Wir entwickeln die Website laufend weiter und optimieren die, zum Beispiel, Funktionalitäten oder nehmen Design-Anpassungen vor», so Simone Anderegg.

Mehr zum Launch und weiteres Bildmaterial

Simone Anderegg, Marketing/Kommunikation T +41 31 313 00 27, simone.anderegg@diespezialisten.reisen

Reiseveranstalter

Ship’N’Train Travel, Neuengasse 30, 3001 Bern T +41 31 313 00 04, info@shipntrain.ch, www.shipntrain.ch