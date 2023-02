Harbour City Estates Limited

„Cracking Art" in Hongkong: Das Einkaufszentrum Harbour City veranstaltet erstmals eine öffentliche Ausstellung mit umweltfreundlicher Kunst

Harbour City, das größte Einkaufszentrum Hongkongs, arbeitet mit der renommierten italienischen Kunstbewegung Cracking Art zusammen, um anlässlich seines 30-jährigen Bestehens die erste öffentliche Ausstellung mit umweltfreundlicher Kunst in Hongkong zu veranstalten. Ab sofort und bis zum 28. Februar 2023 sind 90 Tierskulpturen aus Regenerat-Kunststoff an acht verschiedenen Standorten in der Harbour City zu sehen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die lebendigen Installationen lassen das pulsierende Einkaufszentrum in einem ganz besonderen Licht erscheinen.

Durch die Platzierung auffälliger Tierskulpturen an ungewöhnlichen Stellen in der Stadt will Cracking Art durch öffentliche Kunst die Aufmerksamkeit der Menschen auf die intensive Beziehung zwischen Natur und künstlichem Plastik lenken und einen gemeinsamen Dialog über die Bedeutung der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes anregen. Cracking Art hat bereits in mehr als 300 einflussreichen Städten auf der ganzen Welt Ausstellungen veranstaltet, unter anderem im New Yorker Central Park, im Mailänder Dom, im Four Seasons-Hotel in Florenz und im Viertel Xintiandi in Shanghai. Für ihre Sammlung haben die Künstler 14 Arten von Tierskulpturen geschaffen, wobei jede Art mit einer starken Symbolik über die Tierart selbst und ihre Beziehung zur Natur verbunden ist. Acht davon sind in dieser Ausstellung zu sehen, darunter der Beagle, die unglückliche Hunderasse, die für Tierversuche ausgewählt wurde, der Pinguin, der besonders unter der Erderwärmung leidet, und das Krokodil und die Meeresschildkröte, zwei der ältesten Lebewesen der Erde.

Zusätzlich zu den unerwarteten Begegnungen mit Kaninchen, Elefant, Pinguin, Adler, Europäischer Katze, Meeresschildkröte, Bär und Krokodil bei Cracking Art in der Harbour City können die Besucher die exklusive personalisierte Fotopostkarte KOSTENLOS ausdrucken.

Im Sinne der Mission von Cracking Art, Abfall zu minimieren und die Umweltbelastung zu verringern, werden die Skulpturen nach der Ausstellung zurückgegeben und in anderen Städten ausgestellt.

