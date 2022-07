zeb consulting

Markus Thiesmeyer weitere drei Jahre Managing Director von zeb

Dr. Markus Thiesmeyer (54) führt für drei weitere Jahre das Beratungshaus zeb. Wie die Strategie-, Management- und IT-Beratung mit Fokus auf die europäische Financial-Services-Industrie jetzt mitteilte, wurde der ausgewiesene Banking- und Regionalbankenexperte auf der jüngsten Sitzung des Gesellschaftergremiums von den Partnerinnen und Partnern für eine weitere Amtszeit bis Ende 2025 einstimmig in seinem Amt als Managing Director bestätigt. Thiesmeyer ist seit 1995 für zeb tätig und wurde 2002 Partner des renommierten Beratungshauses mit Gründungssitz in Münster. Im Juli 2019 hatte er die Aufgaben eines Managing Director übernommen. Seit Anfang des Jahres 2020 führt Thiesmeyer die Strategie-, Management- und IT-Beratung in alleiniger Verantwortung.

Prof. Dr. Bernd Rolfes, Hauptgesellschafter und Gründungspartner von zeb: "Markus Thiesmeyer hat zeb in herausfordernden Zeiten auf Kurs gehalten und im Team Perspektiven für die gesamte Finanz- und Versicherungsbranche entwickelt. Ich freue mich, dass er unserem Unternehmen für weitere drei Jahre als Managing Director zur Verfügung steht."

Dr. Markus Thiesmeyer, Managing Director von zeb: "zeb hat sich in den letzten Jahren erfolgreich auf die Themen IT, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Transformation und Regulatorik konzentriert. Damit haben wir unsere Position als fokussierter Spezialist in einem schwierigen Marktumfeld behaupten und weiter ausbauen können. Unsere Aufgabe bleibt es, eng an der Seite unserer Kunden und Partner Taktgeber für die Zukunftsfähigkeit der Financial-Services-Industrie in Europa zu sein."

Umsatz im Geschäftsjahr 2021 steigt - Ausblick für 2022 positiv

zeb konnte den nachhaltigen Wachstumskurs der letzten Jahre auch im abgelaufenen Geschäftsjahr mit guten Zahlen bestätigen. Erst unlängst meldete das Unternehmen eine Umsatzsteigerung auf ca. 192 Millionen Euro. "Wir sind gegen den Trend in 2020 gewachsen und haben dieses Wachstum in 2021 erfolgreich zweistellig wiederholt", so Thiesmeyer. Auch für das laufende Geschäftsjahr 2022 erwartet zeb eine Fortsetzung der positiven Entwicklung. Trotz erheblicher Unsicherheiten an den Märkten plant die partnerschaftlich getragene Unternehmensberatung aus jetziger Sicht ein Wachstum des Umsatzes im zweistelligen Bereich.

200 Neueinstellungen geplant

Einen zentralen Fokus setzt zeb auf seine über 1.000 Mitarbeitenden. So gewährleistet das Unternehmen über ein umfangreiches Maßnahmenpaket und eine eigene universitäre Hochschule (zeb.business school an der Steinbeis-Hochschule Berlin) ein hohes Qualifikationsprofil der Mitarbeitenden. Auch dieses Jahr sollen über 200 neue Young Professionals über unterschiedlichste Recruiting-Maßnahmen an das Unternehmen gebunden, umfassend qualifiziert und in die verschiedenen Beraterteams integriert werden. In der Regel handelt es sich dabei um junge Persönlichkeiten, die sich schon zu Studienzeiten ganz bewusst dafür entschieden haben, bei zeb als dem führenden Spezialisten der Finanzbranche durchzustarten.

