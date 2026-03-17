Valtech Mobility GmbH

Strategischer Coup: Valtech Mobility holt Connected-Car-Pionierin Andrea Sroczynski als SVP Strategic Growth

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München (ots)

Valtech Mobility stellt die Weichen für eine neue Phase des globalen Wachstums: Mit Andrea Sroczynski gewinnt das Tech-Unternehmen eine der profiliertesten Strateginnen der Automotive-Branche. Als neue SVP Strategic Growth & Business Development wird die gelernte IT-Expertin ab sofort das Neukundengeschäft verantworten und die Marktpräsenz des Software-Spezialisten über klassische Grenzen hinaus ausbauen.

Andrea Sroczynski gilt als Pionierin des vernetzten Fahrzeugs. Bereits zu Beginn ihrer Laufbahn prägte sie das BMW ConnectedDrive-Programm und setzte als Teil internationaler Gremien (EU-eCall, GSMA) globale Standards. Zuletzt leitete sie fast acht Jahre lang als Geschäftsführerin von SBD Automotive Germany die Regionen DACH, Skandinavien und Osteuropa. Mit ihrer tiefen Verwurzelung in der IT und ihrer Erfahrung bei Branchengrößen wie Telenor Connexion verbindet sie technologisches Fundament mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz in der Erschließung neuer Märkte.

Expertise für neue Player und komplexe Ökosysteme

Mit der Verpflichtung von Sroczynski unterstreicht Valtech Mobility seinen Anspruch, nicht nur bestehende Architekturen zu bedienen, sondern die Mobilität der Zukunft für neue und etablierte Player zu gestalten.

Andreas Peters, Geschäftsführer Valtech Mobility: "Wir freuen uns sehr, mit Andrea Sroczynski eine der prägendsten Figuren der Branche in unseren Reihen zu haben. Sie ist eine strategische Brückenbauerin, die Software und Business-Modelle wie wenige andere versteht. Dass eine so erfahrene Expertin zu uns stößt, unterstreicht unsere Ambition, das Wissen über effiziente Entwicklung und Betrieb für das gesamte Mobilitäts-Ökosystem nutzbar zu machen."

"Nach Jahren der strategischen Beratung reizt es mich ungemein, jetzt wieder dort anzupacken, wo die Zukunft der Mobilität tatsächlich gebaut wird. Als gelernte ITlerin schlägt mein Herz für Lösungen, die nicht nur technisch exzellent, sondern auch wirtschaftlich skalierbar sind. Valtech Mobility ist für mich die Plattform, um das Wissen über effiziente Software-Entwicklung und den Betrieb komplexer Systeme für neue Player und erweiterte Geschäftsfelder nutzbar zu machen. Wir malen keine Powerpoints, wir liefern das digitale Rückgrat für alles, was uns morgen bewegt."

Über Valtech Mobility:

Valtech Mobility ist ein globales Softwareunternehmen für ganzheitliche digitale Lösungen im Bereich vernetzter Mobilität.

Wir konzipieren, entwickeln und betreiben digitale Plattformdienste und Services für Fahrzeughersteller und neue Mobilitätsanbieter. Unser Ziel ist es, unseren Kunden und Partnern zu ermöglichen, neue Wertschöpfungsmodelle zu schaffen und Daten aus vernetzten Fahrzeugen gewinnbringend zu nutzen.

Unser Team aus über 400 Expert:innen brennt für Fahrzeugsoftware: Wir sind führend in den Bereichen User Experience, Entwicklung und Betrieb von Automotive-Cloud-Plattformen, Data & AI sowie Android Automotive. Wir steuern die Komplexität von über 50 OEM-Diensten in 370 Versionen - in einem Ökosystem mit 42 Millionen vernetzten Fahrzeugen in 65 Märkten.

Www.Valtech-mobility.com