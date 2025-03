Vantage

Vantage erhält auf der Money Expo Mexico 2025 die Auszeichnung „Best Global Broker"

Port Vila, Vanuatu, 26. März 2025 (ots/PRNewswire)

Vantage Markets nahm als Titanium Sponsor an der Money Expo Mexico 2025 teil, die am 26. und 27. Februar stattfand. Die Veranstaltung, die als eines der wichtigsten Treffen für Händler, Investoren und Finanzexperten weltweit bekannt ist, bot Vantage eine hervorragende Plattform, um mit Fachleuten der Branche in Kontakt zu treten und seine innovativen Angebote zu präsentieren.

Ein großer Höhepunkt der Veranstaltung war die Auszeichnung von Vantage mit dem Preis „Best Global Broker 2025". Diese Anerkennung bestätigt das Engagement von Vantage, modernste Handelslösungen, Transparenz und kundenorientierte Dienstleistungen anzubieten. Als zuverlässiger Multi-Asset-CFD-Broker setzt Vantage mit seinen fortschrittlichen Handelsplattformen, der hohen Liquidität und den innovativen Copy-Trading-Lösungen immer wieder neue Branchenstandards.

Vantage spielte eine zentrale Rolle in den Vordenker-Sitzungen der Konferenz und trug zu wichtigen Diskussionen über die Monetarisierung von Gemeinschaften und die Zukunft des Investmentbankings bei. Den Anfang machte Jose Flores, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Vantage, mit einer aufschlussreichen Grundsatzrede über die Nutzung von Copy Trading und Signalen zum Aufbau und zur Monetarisierung von Handelsgemeinschaften. Sein Vortrag zog zahlreiche Zuhörer an und bot sowohl Tradern als auch Introducing Brokern (IBs) wertvolle Strategien, um ihr Verdienstpotenzial auf dem heutigen dynamischen Markt zu maximieren. Am nächsten Tag nahm Vantage an einer interessanten Podiumsdiskussion darüber teil, wie die Technologie das Investmentbanking und die Vermögensverwaltung umgestaltet. Die Finanzmärkte entwickeln sich mit KI-gesteuerten Strategien, Blockchain-Lösungen und digitalen Handelsplattformen weiter. Vantage bleibt an der Spitze der Innovation und stattet Trader mit den Tools aus, die sie benötigen, um die Nase vorne zu haben.

Während der gesamten zweitägigen Veranstaltung war der Vantage-Stand eine Hauptattraktion und zog dank der aktiven Teilnahme des Unternehmens an den Vorträgen und Podiumsdiskussionen eine große Anzahl von Besuchern an. Das Vantage-Team spielte eine entscheidende Rolle. Ihr Fachwissen hinterließ bei den Fachleuten der Branche und den Teilnehmern der Veranstaltung gleichermaßen einen bleibenden Eindruck.

Die Teilnahme von Vantage an der Money Expo Mexico 2025 zeigt das Engagement des Unternehmens, mit der Trading-Community in Kontakt zu treten und bei den Entwicklungen in der Branche an vorderster Front zu bleiben. Immer mehr Trader und Partner sind auf der Suche nach vertrauenswürdigen und innovativen Brokern und Vantage investiert weiterhin in Technologie, Ausbildung und Engagement in der Branche, um das Handelserlebnis für seine Kunden zu verbessern.

Die Anerkennung von Vantage auf der Money Expo Mexico 2025 ist ein Beweis für das Engagement von Vantage und die Fähigkeit, sinnvolles Engagement zu fördern. Während das Unternehmen weiter wächst, konzentriert es sich weiterhin auf die Bereitstellung erstklassiger Trading-Lösungen, die Förderung von Brancheninnovationen und die Unterstützung seiner Trader und Partner.

Weitere Informationen zu den anstehenden Veranstaltungen und Initiativen von Vantage finden Sie unter Vantage Markets.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

RISIKOWARNUNG : CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

