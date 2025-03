ESTHER BECK Public Relations

Frühlingserwachen auf der «Sonnenalp»: Pferdeerlebnisse, neue Wohnkonzepte und naturnahe Angebote im Fünf-Sterne-Resort im Allgäu

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Nicht nur der Frühling steht im Allgäu in den Startlöchern. Auch das Fünf-Sterne-Resort Sonnenalp blüht mit vielen Neuerungen auf. Das familiengeführte Luxusresort wird jetzt noch attraktiver.

Sonniger Tapetenwechsel in neu gestalteten Deluxe-Zimmern mit Zuhausegefühl

Zur Ruhe kommen wird in den 28 neu gestalteten Rotspitz-Zimmern ganz leicht. Der typische Sonnenalp-Stil, bei dem Tradition und Moderne verschmelzen bleibt dabei erhalten. «Natürliche hochwertige Materialien und warme Erdfarben holen die Schönheit der Allgäuer Natur ins Haus. Heraus gekommen ist ein stimmiges Raumkonzept mit heimeliger Atmosphäre, in dem die Energie frei fliessen kann», schwärmt Hoteldirektorin Anna-Maria Fässler über die neu gestalteten Deluxe-Zimmer im Sonnenalp Flügel, welche bereits bezugsbereit sind.

Naturlodges am Südhang der Sonnenalp: Moderne Alpin-Eleganz und luxuriöse Rückzugsorte

Das gilt auch für die auf dem sonnigen Südhang gelegenen Naturlodges, mit denen sich Hoteliersfamilie Fässler einen ganz besonderen Wunsch erfüllt: «Unsere 30 bis 45 m2 grossen Lodges bieten einen perfekten Mix aus Naturverbundenheit und luxuriösem Komfort. Eingerichtet in modern-alpinen Style werden sie private Rückzugsorte für Zweisamkeit und pure Entspannung – Refugien für die Seele», sagt Anna-Maria Fässler. Genau das richtige auch für die nächsten Ferien mit dem Vierbeiner.

Ponys striegeln, Mähne flechten und im federleichten Galopp über Sommerwiesen reiten

Als wenn das Pferdeglück nicht schon schön genug wäre, wird Ende des Jahres das Hofgut mit der neuen Reithalle auf der «Sonnenalp» eingeweiht werden. Die 20 x 40 Meter grosse Halle, getragen von einer offenen Holzkonstruktion und mit ausfahrbarer 180-Grad-Verglasung versehen, bietet rund ums Jahr einen traumhaften Ausblick auf die Allgäuer Hochalpen. On top finden sich eine begrünte Dachterrasse mit Restaurant, offener Showküche und kleinem Hofladen.

Wer das Leben auf dem Reiterhof hautnah miterleben möchte, kann noch dazu in einer der sechs neuen Loft-Suiten direkt über der Halle übernachten. «Seit 25 Jahren erfreut sich unser Reiterhof grosser Beliebtheit. Die neue Reithalle bietet auch im Winter uneingeschränktes und witterungsgeschütztes Reitvergnügen. Dieses neue Highlight wird das Reiterlebnis für unsere jungen Gäste unvergesslich machen», so Michael Fässler, Geschäftsführer der «Sonnenalp» in vierter Generation.

Das Hofgut mit seiner Reithalle als Herzstück, dem Reitstall, den neuen Loft-Suiten, dem Hofgut-Restaurant, dem Hofladen und den Naturlodges sollen zur Wintersaison 2025/26 fertiggestellt werden und können ab Sommer 2025 gebucht werden.

Hinweis an die Redaktionen:

Das Sonnenalp Resort

Mit ihrer über 100-jährigen Tradition gilt die «Sonnenalp» als Flaggschiff der alpinen Luxushotellerie in Deutschland. Das herrlich inmitten prächtiger Natur gelegene Fünf-Sterne-Resort ist in vierter Generation familiengeführt und setzt stets Massstäbe in puncto Golf, Spa und Freizeitangebot. Ungeschlagen ist die Infrastruktur des 218-Zimmer-Resorts und der drei Alpenchalets – mit Angeboten vom Sternerestaurant über den eigenen Reiterhof, die insgesamt 20 000 m² Indoor- und Outdoor-Wasser- und Wohlfühlwelt bis zum 42-Loch-Weltklassegolf. Die «Sonnenalp»-Philosophie ist von klaren Werten, besonderer Emotionalität und viel Familiengefühl geprägt.

Anzahl Zeichen: 2784 Zeichen inkl. Wortzwischenräume (ohne Boilerplate).

Für Anfragen und Reservationen: SONNENALP Resort Telefon +49 8321 272 0 E-Mail: info@sonnenalp.de Website: www.sonnenalp.de

Medienkontakt Schweiz: Esther Beck / Monika Buchser ESTHER BECK PR Telefon +41 31 961 50 14 Mail: esther.beck@estherbeck.ch www.estherbeck.ch