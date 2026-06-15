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Medienmitteilung: Markus Gemperle ist neuer Verwaltungsratspräsident von Abraxas

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Markus Gemperle ist neuer Verwaltungsratspräsident von Abraxas

St. Gallen, 15. Juni 2026 – Die Aktionäre der Abraxas haben Dr. Markus Gemperle zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Neu im Verwaltungsrat der Firma ist Patrick Kammermann. Die Generalversammlung genehmigte ausserdem den Geschäftsbericht 2025, in welchem Abraxas ein gegenüber dem Vorjahr noch einmal deutlich verbessertes betriebliches Ergebnis ausweist.

An ihrer Generalversammlung vom 12. Juni 2026 in Rapperswil-Jona wählten die Aktionäre von Abraxas Dr. Markus Gemperle zu ihrem neuen Verwaltungsratspräsidenten. Gemperle gehört dem Verwaltungsrat seit 2014 an und war bis 2024 CEO Europa und Mitglied der Konzernleitung des Versicherers Helvetia. Er tritt die Nachfolge des bisherigen Abraxas-Verwaltungsratspräsidenten Dr. Matthias Kaiserswerth an, der sich nicht mehr zur Wiederwahl stellte.

Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurde Patrick Kammermann, CIO und Geschäftsleitungsmitglied der Mediclinic Group. Wiedergewählt wurden Dr. Eliane Egeli, Stephanie Züllig, Roman Habrik und Christian Stambach. Als Folge der in der Vorwoche erfolgten Berufung des bisherigen Verwaltungsrats Simon Spalinger in die Geschäftsleitung von Abraxas hatte sich dieser nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Damit setzt sich das oberste Gremium der Firma derzeit aus sechs Mitgliedern zusammen.

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung dankten Ihrem scheidenden Verwaltungsratspräsidenten Kaiserswerth für sein langjähriges Engagement bei Abraxas. Während seiner Amtszeit seit 2019 begleitete er die Weiterentwicklung des Unternehmens und wichtige strategische Weichenstellungen.

Für die digitale Schweiz: wirtschaftlich, souverän und mit KI

Die Unternehmensleitung informierte die Aktionäre zudem über den Verlauf des Geschäftsjahres 2025. Abraxas steigerte den Dienstleistungsertrag auf 228.1 Millionen Franken und verbesserte das betriebliche Ergebnis gegenüber dem Vorjahr deutlich auf 7.5 Millionen Franken. Damit setzte das Unternehmen seinen guten Geschäftsgang fort und stärkte seine Position als führende IT-Partnerin der öffentlichen Hand in der Schweiz.

Der neu gewählte Verwaltungsratspräsident Dr. Markus Gemperle skizzierte die strategischen Schwerpunkte für die kommenden Jahre: «Behörden und Verwaltungen suchen und brauchen Lösungen, die Sicherheit, Vernetzung und die digitale Souveränität miteinander verbinden. Abraxas ist dafür hervorragend positioniert. Und künstliche Intelligenz wird uns als wichtiger Treiber bei unserer weiteren Entwicklung unterstützen.»

Dr. Markus Gemperle

Dr. Markus Gemperle ist Schweizer Staatsbürger und seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrats von Abraxas. Der promovierte Jurist der Universität St. Gallen war während mehr als 30 Jahren für die Helvetia Gruppe tätig. Zuletzt verantwortete er als CEO Europa und Mitglied der Konzernleitung die Geschäftseinheiten in Deutschland, Österreich, Italien und Spanien. Zuvor leitete er unter anderem als CIO die IT der Schweizer Geschäftseinheit sowie später als Chief Strategy Officer die Strategie-, Businessentwicklungs- und IT-Aktivitäten der Gruppe. Markus Gemperle verfügt über langjährige Führungs- und Verwaltungsratserfahrung auf nationaler und internationaler Ebene.

Patrick Kammermann

Patrick Kammermann ist Schweizer Staatsbürger und seit Februar 2024 Chief Information Officer sowie Mitglied der Konzernleitung der internationalen Krankenhausgruppe Mediclinic Group. Zuvor war er Chief Information Officer von EF Education First und verantwortete dort die digitale Unternehmenstransformation. Weitere Führungsfunktionen übte er bei AXA, Zurich und Swiss Life aus. Patrick Kammermann verfügt über je einen Master of Science in Telekommunikation und Elektrotechnik und gilt als ausgewiesener Experte für digitale Transformation, Technologie-Strategie und den Aufbau moderner IT-Organisationen.

Abraxas Informatik AG

Die Abraxas Informatik AG ist die grösste Anbieterin durchgängiger IT-Lösungen für die öffentliche Hand in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen beschäftigt rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Sprachregionen. Abraxas vernetzt Schweizer Verwaltungen, Behörden, Unternehmen und die Bevölkerung mit effizienten, sicheren und durchgängigen IT-Lösungen und Dienstleistungen.

Medienkontakt Abraxas Informatik AG Gregor Patorski Redaktor & Mediensprecher St. Leonhard-Strasse 80 CH-9001 St. Gallen Telefon: +41 58 660 19 75 Mobile: +41 79 944 88 46 gregor.patorski@abraxas.ch