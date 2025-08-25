Cambrex

Cambrex erweitert seine Produktionskapazitäten für Peptide in Waltham, Massachusetts

Cambrex, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen („Contract Development and Manufacturing Organization", CDMO), gab heute bekannt, dass Snapdragon Chemistry, ein Unternehmen von Cambrex, seine Produktionsstätte für pharmazeutische Wirkstoffe („Active Pharmaceutical Ingredients", API) in Waltham, Massachusetts, erweitert hat, um die Entwicklung und Herstellung von Peptidtherapien weiter zu unterstützen.

Die neue GMP-konforme Produktionsanlage vergrößert die Gesamtfläche des Werks um 20 % und umfasst einen Reinraum der Klasse ISO 7 für präparative HPLC-Chromatographie und Lyophilisierung, eine Kühllagerung für Rohstoffe und eine Produktlagereinheit. Mit dem Abschluss dieser Investition kann Snapdragon nun Peptidprojekte von der Entwicklung bis zur GMP-konformen Herstellung mithilfe von Festphasen-Peptidsynthese („Solid-Phase Peptide Synthesis", SPPS), Flüssigphasen-Peptidsynthese („Liquid-Phase Peptide Synthesis", LPPS) oder hybriden Verfahren unterstützen.

„Wir haben diese Anlage mit dem Ziel einer dreistufigen Strategie für die Entwicklung von Peptidwirkstoffkandidaten konzipiert", erklärte Dr. Eric Fang, Geschäftsleiter bei Snapdragon Chemistry. „Wir beginnen mit automatisierter SPPS-Technologie für den Machbarkeitsnachweis. Parallel dazu optimieren wir den Prozess mit der LPPS-Technologie, um die Entwicklung zu beschleunigen und die Herstellungskosten zu senken. Anschließend können wir den Prozess in unsere großen Produktionsstätten, beispielsweise in Charles City, Iowa, verlagern, um die Materialien in herkömmlichen Reaktoren für große Chargen herzustellen, wodurch die Kosten für diese Medikamente erheblich gesenkt werden."

Die LPPS-Technologie von Snapdragon nutzt herkömmliche API-Batch-Reaktoren und einen kontinuierlichen Durchfluss, wodurch die Abhängigkeit von speziellen Festphasenreaktoren entfällt. Diese neue LPPS-Technologie reduziert den Lösungsmittelbedarf und den Bedarf an überschüssigen Reagenzien im Vergleich zu herkömmlichen Festphasen-Peptidsyntheseverfahren erheblich.

„SPPS hat sicherlich seine Berechtigung. Wir setzen es in der frühen Entwicklungsphase ein, um schnell in die klinische Phase zu gelangen und den Machbarkeitsnachweis zu erbringen. Es ist jedoch keine skalierbare Lösung, wenn man eine große Patientengruppe versorgen möchte", erklärte Dr. Matt Bio, wissenschaftlicher Leiter bei Cambrex. „Wir haben den LPPS-Prozess so konzipiert, dass wir die gesamte Kapazität von 1,4 Millionen Litern bei Cambrex für die Herstellung von Peptidtherapien nutzen können."

Cambrex investiert weiterhin in die Forschung und Entwicklung komplexer synthetischer Verfahren, darunter weitere Innovationen für die Peptidherstellung sowie neue Forschungen zur Anwendung künstlicher Intelligenz für die Optimierung von Oligonukleotidprozessen.

Informationen zu Snapdragon Chemistry

Snapdragon Chemistry, ein Unternehmen von Cambrex, ist auf die Entwicklung von Chargen und kontinuierlichen Prozessen für pharmazeutische Wirkstoffe („Active Pharmaceutical Ingredients", API) spezialisiert und nutzt modernste Automatisierungstechnologie und firmeneigene Anlagen, um komplexe Herausforderungen in der Prozess- und Analytikentwicklung zu lösen. Snapdragon hat seinen Hauptsitz in Waltham, Massachusetts, wo auch die Forschung und Entwicklung sowie die Fertigung angesiedelt sind. Die über 70 Mitarbeiter des Unternehmens, darunter 31 promovierte Wissenschaftler, verfügen über enge Verbindungen zur lokalen Wissenschaftsgemeinschaft.

Informationen zu Cambrex

Cambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen („Contract Development and Manufacturing Organization", CDMO), das die Entwicklung und Herstellung von Arzneimittelsubstanzen über den gesamten Lebenszyklus von Medikamenten sowie umfassende analytische und IND-bezogene Dienstleistungen anbietet.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und einem Team von 2.000 Fachkräften, die globale Kunden in Nordamerika und Europa betreuen, bietet Cambrex eine Reihe von spezialisierten Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten an, darunter kontinuierlicher Fluss, kontrollierte Substanzen, Festkörperforschung, Materialcharakterisierung und hochaktive APIs.

