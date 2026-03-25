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Medienmitteilung: Abraxas sucht neuen Bereichsleiter für ihre Softwareentwicklung und KI-Angebote

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Abraxas sucht neuen Bereichsleiter für ihre Softwareentwicklung und KI-Angebote

St. Gallen, 25. März 2026 – Peter Gassmann, Geschäftsleitungsmitglied von Abraxas, hat sich entschieden das Unternehmen per Ende Juli 2026 zu verlassen. Die Suche nach einer qualifizierten Nachfolge in dieser Führungsposition im strategisch wichtigen Tätigkeitsfeld ist lanciert.

Per 31. Juli 2026 wird Peter Gassmann, derzeit Leiter des Bereichs Solution Engineering (SOE) und Mitglied der Geschäftsleitung von Abraxas das Unternehmen verlassen. Er wird eine neue Herausforderung in der Finanzbranche annehmen. Seit April 2020 leitet Gassmann die Softwareentwicklung bei Abraxas und ist seit 2022 Mitglied der Geschäftsleitung.

«Ich bedaure Peter Gassmanns Entscheid sehr», kommentiert CEO Reto Gutmann den angekündigten Abgang seines Geschäftsleitungskollegen. «Der Bereich SOE hat sich unter der Leitung von Peter Gassmann stark entwickelt und präsentiert sich heute gut aufgestellt für aktuelle und künftige strategische Schlüsselaufgaben von Abraxas.» Die Zahl der Mitarbeitenden im Bereich SOE hat sich unter Peter Gassmanns Leitung auf rund 110 Mitarbeitende verdoppelt. Neben Themen wie Software Security und Querschnittsservices hat dieser Bereich unter anderem die Entwicklung von KI-Anwendungen und entsprechenden massgeschneiderten Angeboten für die öffentliche Hand im Fokus.

Bis zu seinem Branchenwechsel wird Peter Gassmann gemeinsam mit seinem Führungsteam Kontinuität gewährleisten und eine reibungslose Übergabe der Leitung des für Abraxas strategisch immer bedeutenderen Bereichs in neue Hände vorbereiten. «Wir gehen die Wiederbesetzung dieser für uns so wichtigen Position mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit an», betont CEO Gutmann. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge startet in den kommenden Tagen.

Abraxas Informatik AG

Die Abraxas Informatik AG ist die grösste Anbieterin durchgängiger IT-Lösungen für die öffentliche Hand in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen beschäftigt rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Sprachregionen. Abraxas vernetzt Schweizer Verwaltungen, Behörden, Unternehmen und die Bevölkerung mit effizienten, sicheren und durchgängigen IT-Lösungen und Dienstleistungen.

Medienkontakt

Abraxas Informatik AG Gregor Patorski Redaktor & Mediensprecher The Circle 68 CH-8058 Zürich-Flughafen Telefon: +41 58 660 19 75 Mobile: +41 79 944 88 46 gregor.patorski@abraxas.ch