QPLIX feiert gleich doppelt: die 300. Software-Version und die neue Standorteröffnung in Zürich

Zürich, September 2025 – Das WealthTech-Unternehmen QPLIX erreicht mit der 300. Version seiner Software einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Gleichzeitig stärkt das Unternehmen seine Kundennähe mit einem neuen Standort im Herzen von Zürich.

Nach über einem Jahrzehnt intensiver Entwicklung, kontinuierlicher Innovation und der Bearbeitung von Tausenden Tickets markiert die 300. Software-Version nicht nur den technologischen Fortschritt von QPLIX, sondern unterstreicht auch das konsequente Engagement für die Bedürfnisse seiner Kund:innen.

Das Unternehmen QPLIX, mit Hauptsitz in München, ist bereits seit mehreren Jahren verlässlich im Schweizer Finanzmarkt vertreten und betreut seine Kund:innen aus dem breiten sowie anspruchsvollen Metier des Wealth Managements. Mit dem neuen Büro in Zürich rückt QPLIX Schweiz nun noch näher an seine Kund:innen heran: lokal verankert, digital führend und bereit für die nächsten Entwicklungsschritte.

Nicht nur mit dem neuen Standort in Zürich zeigt sich QPLIX Schweiz dort, wo es gebraucht wird, auch in seiner technologischen Infrastruktur verpflichtet sich das Unternehmen zur lokalen Verankerung: Die Verarbeitung sämtlicher Daten erfolgt seit jeher in der Schweiz und erfüllt höchste Standards in Sachen Datenschutz und Cybersicherheit.

Als Anbieter digitaler Lösungen für das umfassende Wealth Management begleitet QPLIX Schweiz Kund:innen aus dem Umfeld von Family Offices, unabhängigen Vermögensverwaltern, Banken sowie institutionellen Investoren. Im Zentrum stehen dabei Transparenz, Effizienz und Vertrauen: Werte, die sich nicht nur in der Software widerspiegeln, sondern auch in der Nähe zu den Kund:innen vor Ort.

Die QPLIX-Plattform digitalisiert komplexe Vermögensstrukturen und ersetzt manuelle Prozesse durch automatisierte, skalierbare Abläufe. So werden operative Aufwände reduziert und Risiken gezielt minimiert. Mit einem ganzheitlichen Ansatz integriert QPLIX Schweiz sämtliche Funktionen, von Konsolidierung der liquiden Und illiquiden Anlagen, Portfolio Management über Reporting und CRM bis hin zu Trading, auf einer einzigen Plattform und macht so modernes Vermögensmanagement zukunftsfähig.

«Wir verzeichnen in der Schweiz ein starkes Wachstum und geniessen das Vertrauen unserer Kund:innen. Mit dem neuen Standort in Zürich kann unser Team Kund:innen noch direkter vor Ort betreuen. So stärken wir unsere Präsenz in einem der führenden Finanzzentren Europas und bauen die partnerschaftliche Zusammenarbeit weiter aus. QPLIX bietet dafür eine Plattform, die nicht nur die Digitalisierung der Vermögensverwaltung vorantreibt, sondern komplexe Portfolios ganzheitlich abbildet, Prozesse automatisiert und persönliche Kundenbetreuung optimal unterstützt. Diese Verbindung aus Nähe, Expertise und Technologie ist die Basis für nachhaltigen Erfolg im modernen Wealth Management», erklärt Sener Arslan, Regional Director QPLIX Schweiz.

