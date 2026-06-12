Abraxas

Medienmitteilung: Simon Spalinger neu in der GL und im Lead für Softwareentwicklung und KI bei Abraxas

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Simon Spalinger neu in der GL und im Lead für Softwareentwicklung und KI bei Abraxas

St. Gallen, 12. Juni 2026 – Der Verwaltungsrat von Abraxas hat mit Simon Spalinger einen ausgewiesenen Software- und KI-Experten zum neuen Leiter Solution Engineering und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Spalinger folgt auf Peter Gassmann, der das Unternehmen wie angekündigt Ende Juli verlässt. Mit der Wahl unterstreicht der Verwaltungsrat die strategische Bedeutung von Softwareentwicklung und künstlicher Intelligenz für das Unternehmen.

Softwareentwicklung und künstliche Intelligenz gehören zu den zentralen Handlungsfeldern in der Unternehmensstrategie von Abraxas. Der Bereich Solution Engineering mit seinen heute rund 110 Mitarbeitenden spielt dabei eine Schlüsselrolle. Mit Simon Spalinger übernimmt eine Führungspersönlichkeit mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in Softwareentwicklung, Technologiekompetenz und Unternehmensführung sowie ausgewiesener KI-Expertise die Leitung des Bereichs.

Der Verwaltungsrat von Abraxas hat Simon Spalinger per Mitte August zum Bereichsleiter Solution Engineering und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Als bisheriges Abraxas-Verwaltungsratsmitglied kennt er die Strategie, die Kunden und das Unternehmen Abraxas selbst bereits seit 2024 sehr gut. Eine rasche und nahtlose Übernahme der operativen Verantwortung ist damit gewährleistet. Spalinger tritt bereits per 10. August die Nachfolge von Peter Gassmann an, der das Unternehmen wie angekündigt per Ende Juli 2026 verlässt.

«Die öffentliche Hand braucht sichere und souveräne KI-Lösungen. Mit Simon Spalinger haben wir einen Experten für dieses Schlüsselthema von Abraxas gewonnen, der die erfolgreiche Entwicklung des Bereichs Solution Engineering fortführen und neue Impulse für unsere breit gefächerten KI-Aktivitäten setzen wird», sagt CEO Reto Gutmann. Im vergangenen Jahr hat Abraxas ihre Aktivitäten im Bereich künstliche Intelligenz gezielt auf- und ausgebaut. Dazu zählen ein KI-Consulting-Team, eine souveräne KI-Plattform sowie erste KI-gestützte Lösungen für die öffentliche Hand.

CV Simon Spalinger

Der 52-jährige Simon Spalinger stammt aus Marthalen (ZH), ist Software Engineer ETH und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der IT-Branche. Er war in verschiedenen Führungsfunktionen bei Avaloq tätig, gründete die Solution Architects Group AG und zuletzt das KI-Unternehmen RWAI. Seit 2024 gehörte er dem Verwaltungsrat von Abraxas an. Aus Compliance-Gründen ist er jetzt aus diesem Gremium zurückgetreten.

Abraxas Informatik AG

Die Abraxas Informatik AG ist die grösste Anbieterin durchgängiger IT-Lösungen für die öffentliche Hand in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen beschäftigt rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Sprachregionen. Abraxas vernetzt Schweizer Verwaltungen, Behörden, Unternehmen und die Bevölkerung mit effizienten, sicheren und durchgängigen IT-Lösungen und Dienstleistungen.

Medienkontakt Abraxas Informatik AG Gregor Patorski Redaktor & Mediensprecher St. Leonhard-Strasse 80 CH-9001 St. Gallen Telefon: +41 58 660 19 75 Mobile: +41 79 944 88 46 gregor.patorski@abraxas.ch