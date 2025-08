Medienmitteilung: René Manser wird Leiter Base Infrastructure Services

Abraxas

René Manser wird Leiter Base Infrastructure Services

St. Gallen, 5. August 2025 – Abraxas verstärkt die Leitung des Bereichs IT Services: René Manser übernimmt per August 2025 die Abteilungsleitung Base Infrastructure Services. Der erfahrene IT-Manager bringt langjährige, internationale Führungserfahrung und technologische Expertise mit. Er stärkt die Abraxas-Kompetenz für stabile und sichere IT-Grundlagen der öffentlichen Hand.

Die Abteilung Base Infrastructure Services verantwortet zentrale IT-Dienste wie Plattform-, Netzwerk- und Sicherheitsinfrastrukturen. Mit René Manser gewinnt Abraxas einen versierten IT-Manager, der über umfassende Erfahrung im Aufbau und in der Führung komplexer Infrastruktur- und Applikationslandschaften verfügt. Er verbindet strategische Ziele mit technischer Umsetzung, führt IT-Teams wirkungsvoll und treibt die digitale Transformation entlang der Kundenbedürfnisse voran.

«Mit René Manser gewinnen wir eine starke und erfahrene Führungspersönlichkeit für eine zentrale Rolle», sagt Raphael Mettan, Leiter IT Services und Mitglied der Abraxas-Geschäftsleitung. «Das stärkt die Basis unserer innovativen, zuverlässigen und sicheren IT-Services für unsere Kundinnen und Kunden.»

René Manser

René Manser war zuletzt CIO bei Baumer Management Services in Frauenfeld, davor CIO bei Bucher Municipal AG in Niederweningen. In beiden Funktionen leitete er internationale IT-Teams und verantwortete unter anderem Projekte in den Bereichen IT-Sicherheit, SAP-Systeme, hybride Cloud-Infrastrukturen sowie die digitale Transformation. Weitere Stationen seiner Karriere führten ihn unter anderem zu MIBAG, Oertli Service AG und Skyguide. René Manser ist diplomierter Wirtschaftsingenieur und Computer Scientist und hat das Advanced Management Program an der Wirtschaftshochschule INSEAD in Singapur absolviert.

Abraxas Informatik AG

Die Abraxas Informatik AG ist die grösste Anbieterin durchgängiger IT-Lösungen für die öffentliche Hand in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen beschäftigt rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Sprachregionen. Abraxas vernetzt Schweizer Verwaltungen, Behörden, Unternehmen und die Bevölkerung mit effizienten, sicheren und durchgängigen IT-Lösungen und Dienstleistungen.

Medienkontakt

