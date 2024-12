Guangdong Province

Die Konferenz "Understanding China 2024" (Guangzhou) fand statt

Bild-Infos

Download

Guangdong (ots)

Die Konferenz "Understanding China 2024" (Guangzhou) fand am 3. Dezember im Guangzhou Yuexiu International Congress Center statt. Mehr als 600 Teilnehmer aus Politik, Strategie, Wirtschaft, Wissenschaft und Think Tanks, sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland, nahmen daran teil. Unter dem Thema "Reform bis zum Ende durchsetzen - Chinesische Modernisierung und neue Chancen für die Weltentwicklung" wurde die Konferenz gemeinsam vom China Institute for Innovation and Development Strategy, dem Chinesischen Institut für Auswärtige Angelegenheiten und der Provinzregierung von Guangdong organisiert.

Dank der Unterstützung ihrer nationalen und internationalen Partner hat sich die Konferenz "Understanding China" zu einer führenden globalen Plattform für das Verständnis der chinesischen Entwicklungsstrategie entwickelt. Die diesjährige Konferenz verzeichnete eine bedeutende Zunahme internationaler Teilnehmer, darunter 100 Vertreter aus dem Ausland sowie aus Hongkong und Macao, darunter neun ehemalige Staatsoberhäupter, 16 Minister auf Regierungsebene, zwei Botschafter in China und weitere Führungspersönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen. Dies spiegelt die wachsende globale Bedeutung der Konferenz und das zunehmende Bedürfnis nach internationalem Dialog und Konsensbildung wider. Das Programm umfasste Eröffnungsreden zur Eröffnung, sechs parallele Seminare, 14 thematische Foren, zwei vertrauliche Diskussionen und zahlreiche begleitende Veranstaltungen und zog über 100 nationale und internationale Medien an.

China hält konsequent an der Entwicklungslogik fest: "China kann nur gut abschneiden, wenn die Welt gut abschneidet. Wenn China sich gut entwickelt, wird es auch der Welt besser gehen." Dieser Fortschritt wird im Kontext der menschlichen Entwicklung betrachtet und bietet mehr Möglichkeiten für globalen Fortschritt. Heute treibt China die chinesische Modernisierung durch hochwertige Entwicklung stetig voran. Dies erfüllt nicht nur die Sehnsüchte von 1,4 Milliarden Menschen nach einem besseren Leben, sondern trägt auch zum globalen Frieden und zur Entwicklung bei. Wie der ehemalige äthiopische Präsident Mulatu Teshome sagte, ist die chinesische Modernisierung nicht nur eine interne Entwicklung Chinas, sondern bietet auch neue Chancen für die globale Entwicklung. China freut sich darauf, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, um ein günstiges Umfeld für die Entwicklung zu schaffen, verschiedene Schwierigkeiten und Herausforderungen zu bewältigen und ein Modell der globalen Modernisierung zu fördern, das durch friedliche Entwicklung, für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit und gemeinsamen Wohlstand gekennzeichnet ist.

Die diesjährige Konferenz legte den Schwerpunkt darauf, die globale Bedeutung von Chinas weitergehenden und umfassenden Reformen sowie den Fortschritt der chinesischen Modernisierung aufzuzeigen, um der Welt zu verdeutlichen, dass die chinesische Modernisierung neue Wege zur Förderung der globalen Modernisierung eröffnet hat. Ziel war es auch, die Merkmale und Errungenschaften der chinesischen Modernisierung zu demonstrieren, internationale Bedenken hinsichtlich Chinas weitergehender und umfassender Reformen und seines Engagements für die Ausweitung der hochrangigen Öffnung zu adressieren und Diskussionen zu Themen wie der vereinten multiethnischen chinesischen Nation und der gemeinsamen Entwicklung der chinesischen Nation, dem kulturellen Erhalt und der Innovation historisch und kulturell bedeutender Städte sowie der innovativen Entwicklung der Führungsrolle von Frauen zu fördern. Letztlich verfolgte die Konferenz das Ziel, die wertvolle traditionelle chinesische Kultur zu fördern und den kulturellen Austausch und das gegenseitige Lernen zu erleichtern.