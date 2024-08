Manor AG

Ausgabe 77, Locarno Film Festival 2024

Im Scheinwerferlicht: Pardo d'onore Manor, Pardo Boutique by Manor und exklusives Erlebnis für myManor Kund*innen

Basel

Internationales Filmschaffen und eine einzigartige Kulisse, das verspricht das Locarno Film Festival vom 7. bis und mit 12. August 2024. Auch Manor heisst Filmbegeisterte herzlich willkommen: im Warenhaus im Herzen des Festivals auf der Piazza Grande, an der Verleihung des Pardo d'onore Manor oder in der Pardo Boutique by Manor. Viel Vergnügen!

Manor ist stolzer Event Partner und freut sich, dieses Jahr erneut den Ehrenleoparden "Pardo d'onore Manor" überreichen zu dürfen, der herausragende filmische Leistungen ehrt. Die diesjährige Auszeichnung geht an die international bekannte neuseeländische Filmemacherin Jane Campion, sie wird am Freitag, 16. August 2024 auf der Piazza Grande in Locarno geehrt. Jane Campion, geboren am 30. April 1954 in Wellington, ist Regisseurin, Produzentin, Schriftstellerin sowie Drehbuchautorin. Im Rahmen der 77. Ausgabe des Festivals werden zwei ihrer herausragenden Filme gezeigt, die von der Regisseurin persönlich ausgewählt wurden: An Angel at My Table (Ein Engel an meiner Tafel, 1990) und The Piano (Das Piano, 1993) in einer neuen 4K-Restaurierung, die ihre Premiere auf der Piazza Grande feiert.

In der Pardo Boutique by Manor begeistert eine umfangreiche Kollektion an Artikeln rund um das Film Festival die Besucher*innen. Inklusive der limitierten Locarno77 Tasche oder der offiziellen Uhr von Swatch, inspiriert von den Farben des Festivals. Mehr unter: Collections - Locarno Film Festival (locarnofestival.ch)

Treue zahlt sich aus! In der Fortführung unserer langjährigen Tradition profitieren Kund*innen mit der Manor World Mastercard® von einem ganz besonderen Vergnügen: die Terrasse vom Manor Warenhaus Locarno wird an zehn Abenden zum kulinarischen Begegnungsort. Gäste geniessen Aperitif und Abendessen, "fait maison" von unserem Manor Food Team, mit unvergleichlichem Blick direkt auf die Piazza Grande. Inklusive Filmvergnügen mit reservierten Sitzplätzen.

Manor wünscht magische Momente und unvergessliche Festivalerlebnisse in Locarno und auf der Piazza Grande, dem wohl schönsten "Kinosaal" unter freiem Himmel.

Über Manor

Als grösste Warenhausgruppe der Schweiz hat Manor das Ziel, ihre Kund*innen mit einem Omnichannel und 360 Grad Erlebnis zu begeistern - sowohl physisch in den Warenhäusern wie auch Online und mit der Manor App. Zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte und 23 Manora Restaurants. Das Unternehmen ist in allen Landesteilen vertreten und beschäftigt rund 7'500 Mitarbeitende.

Bei Manor Food liefern bereits heute ca. 700 lokale Produzent*innen im Rahmen des Manor Nachhaltigkeitsprogramms "Lokal" u.a. saisonale Produkte in die Manor Food Supermärkte. Manor ist stolz auf ein Sortiment mit über 5'000 lokalen Produkten, damit die Landwirte und lokalen Unternehmen zu unterstützen sowie den lokalen Anbau zu fördern. Auch für die Zubereitung der Gerichte in den Restaurants Manora werden frische Zutaten von höchster Qualität und zertifizierte lokale Produkte aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern verwendet.

