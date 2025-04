ESTHER BECK Public Relations

Tag der offenen Türen der Pühringer Foundation Group – Ein Tag des Entdeckens und Erlebens

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Die Pühringer Foundation Group (PFG) lädt am 24. Mai 2025 zum Tag der offenen Türen ein. Von 10 bis 16 Uhr erwartet die Besucher:innen ein vielseitiges Programm an den Hauptstandorten Hertenstein und Vitznau. Ein Shuttle-Schiff pendelt regelmässig zwischen den beiden Standorten. Dieser Tag bietet spannende Einblicke in die Aktivitäten und Visionen der Stiftungen und ihrer Unternehmen, indem Forschung, Aus- und Weiterbildung, Kultur und Unternehmertum auf besondere Weise in den Mittelpunkt gestellt werden.

Entdecken, Erleben und Geniessen an den Standorten der Stiftung

Im privaten Gästehaus Park Hotel Vitznau können Besucher:innen an geführten Rundgängen in kleinen Gruppen teilnehmen und mehr über die aktuellen Projekte der Hospitality Visions Lake Lucerne erfahren (eine Anmeldung ist erforderlich). Gleichzeitig öffnet das frisch renovierte Campus Hotel Hertenstein seine Türen. Hier lädt das weitläufige Gelände zum Erkunden ein, während das Café Vienna und Il Ristorante mit kulinarischen Köstlichkeiten locken.

Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg, die für strahlende Gesichter sorgt. Die Facility Solutions Lake Lucerne präsentiert zukunftsweisende Themen wie Energiehandel, Speichertechnologien, Gebäudemanagementsystem, Digitalisierung und aktuelle Bauprojekte. Auch sind alle Personalabteilungen der Unternehmen vor Ort und geben Einblicke in Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in über 20 Berufe. Ein Glücksrad mit attraktiven Sofortpreisen sorgt zusätzlich für gute Laune. Ebenso lädt die Klinik cereneo, eine international anerkannte Institution für Rehabilitation neurologischer Erkrankungen, welche sich auf demselben Gelände befindet, zu öffentlichen Rundgängen ein.

Auch im Neuro Campus Hotel in Vitznau erwartet die Besucher:innen ein abwechslungsreiches Programm. Das Neuro Culinary Center stellt seine Initiative vor, die darauf abzielt, die Neurorehabilitationskliniken der Gruppe zu einem Zentrum für Neuroprävention und personalisierte Ernährung auszubauen. Im Multimediasaal werden interaktive Spiele für Gross und Klein angeboten.

Demonstrationen in den Labors des Lake Lucerne Institute (LLUI) in der Villa Magdalena, geben spannende Einblicke in die interdisziplinäre Forschung. Im 2023 eröffneten Kammermusiksaal der Neuro Music Academy wird ein musikalisches Programm präsentiert, während die Besucher:innen auf der Rooftop-Terrasse kulinarisch verwöhnt werden.

Ein Tag der Begegnung und Inspiration

Tobias Riedweg, Stiftungsrat der PFG beschreibt den besonderen Fokus des Events wie folgt: «Der Tag der offenen Türen ist nicht nur eine Gelegenheit, Einblicke in die Arbeit der Pühringer Foundation Group (PFG) zu erhalten, sondern auch ein Forum für Begegnungen und Inspiration. Wir möchten zeigen, wie Forschung, Unternehmertum und Gemeinsinn Hand in Hand gehen, um nachhaltige Lösungen für die Zukunft zu schaffen. Unsere Türen stehen allen Interessierten offen, um diese Vision zu erleben.»

Die Pühringer Foundation Group vereint rund 14 Unternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich mit rund 700 Mitarbeitenden aus 40 Nationen.

Unter dem Leitgedanken «theoria cum praxi» kombiniert die Gruppe Forschung und Unternehmertum, um Lebensqualität durch Wohlbefinden (Neuro-Health) und Wohlergehen (Neuro-Wealth) zu fördern.

Ziel des Events ist es, die Vernetzung und Visionen der Pühringer Foundation Group in der Region sichtbar zu machen und weiter zu etablieren. Neben der regionalen Bevölkerung sollen auch potenzielle Mitarbeitende, Lernende und ausgewählte Geschäftspartner:innen angesprochen werden.

Hinweise an die Redaktionen:

Die Pühringer Foundation Group

Die Pühringer Foundation Group (PFG) umfasst alle Stiftungen, sowie deren Tochterunternehmungen, welche auf Gründungen des Ehepaars Karla und Peter Pühringer zurückgehen. In der PFG wird der Stifterwille im Namen der Familie Pühringer umgesetzt, dies sowohl philanthropisch (vor allem durch Förderung von Forschung) sowie unternehmerisch, nach dem Leibniz-Motto «theoria cum praxi», mit dem Ziel «Lebensqualität» durch Wohlbefinden (Neuro-Health) und Wohlergehen (Neuro-Wealth) zu ermöglichen.

LLUI Gemeinnützige Stiftung

Die Stiftung bezweckt die Förderung von interdisziplinärer, praxisrelevanter Bildung und Forschung mit dem Anspruch, anteilige Lösungsansätze für gesellschaftliche Zukunftsprobleme zu ermöglichen. Der Schwerpunkt dieser Aktivitäten liegen bei Neuro-Health, Neuro-Wealth und Precision Data Science. Weitere Förderbereiche sind Neurologie, Musik und Kultur. Zur Erreichung dieses Zwecks wird das Lake Lucerne Institute aufgebaut, finanziert und gefördert.

EFLL Foundation

Die Stiftung bezweckt die unternehmerische Anwendung von Forschung mit dem Anspruch, anteilige Lösungen für gesellschaftliche Zukunftslösungen anzubieten. Die Beteiligungen der Stiftungen sind mit dem bisherigen Gesellschaftszweck und in Weiterführung der Unternehmensphilosophie des Stifters als unabhängige und eigenständige Gruppe dauerhaft weiterzuentwickeln.

https://www.parkhotel-vitznau.ch

https://www.campus-hotel-hertenstein.ch

https://www.dasmorgen.ch

https://www.hvll.ch

https://www.cereneo.ch

Anzahl Zeichen: 3519 Zeichen inkl. Wortzwischenräume (ohne Boilerplates).

Für weitere Informationen Pühringer Foundation Group (PFG) Markus Knopf und Tobias Riedweg, Stiftungsräte Telefon: +41 41 399 60 61

Medienkontakt Schweiz, Deutschland und Österreich ESTHER BECK Public Relations Esther Beck Telefon +41 31 961 50 14 Mail: contact@estherbeck.ch www.estherbeck.ch