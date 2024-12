Abraxas

Medienmitteilung: Raphael Hauser wird neuer CISO und Leiter Compliance, Risk & Security bei Abraxas

Raphael Hauser wird neuer CISO und Leiter Compliance, Risk & Security bei Abraxas

St. Gallen, 3. Dezember 2024 – Abraxas holt sich Verstärkung in einer Schlüsselposition: Seit Anfang Dezember ist Raphael Hauser neuer Chief Information Security Officer (CISO) und Leiter des Teams Compliance, Risk & Security (CRS). Der neue Abraxas-CISO stellt sicher, dass die Sicherheitsbedürfnisse der Abraxas-Kunden wie auch des eigenen Unternehmens weiterhin höchste Priorität geniessen.

Raphael Hauser bringt aus seiner bisherigen Tätigkeit einen breiten Erfahrungsschatz mit: An seiner letzten Station bei Hilti war er Leiter Governance, Risk und Compliance für den Geschäftsbereich Tool Services. Hier hatte er sich unter anderem mit einem unternehmensweiten Risikomanagement, IoT-Sicherheitsstandards und ISO-Audits beschäftigt. Zuvor war der 38-Jährige ebenfalls bei Hilti als Projekt-, Qualitäts- und Prozessmanager im Softwarebereich und in verschiedenen Funktionen bei Namics und Ernst & Young tätig.

Kundenbedürfnisse im Fokus

Abraxas-CEO Reto Gutmann freut sich über die Verstärkung: «Mit seinem Know-how und seiner Führungserfahrung im Bereich Compliance, Risk und Security bringt Raphael Hauser sehr gute Voraussetzungen für diese wichtige Aufgabe bei Abraxas mit. Er ist die ideale Besetzung, um die Sicherheitsbedürfnisse als Unternehmung und auch unserer Kunden abholen und auch erfüllen zu können.»

Abraxas Informatik AG

Die Abraxas Informatik AG ist die grösste Anbieterin durchgängiger IT-Lösungen für die öffentliche Hand in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen beschäftigt rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Sprachregionen. Abraxas vernetzt Schweizer Verwaltungen, Behörden, Unternehmen und die Bevölkerung mit effizienten, sicheren und durchgängigen IT-Lösungen und Dienstleistungen.

