Medienmitteilung: Abraxas stärkt Kundenfokus in der Entwicklung neuer Angebote

Abraxas stärkt Kundenfokus in der Entwicklung neuer Angebote

Abraxas stärkt Kundenfokus in der Entwicklung neuer Angebote

St. Gallen, 7. November 2024 – Miguel de la Poza übernimmt ab Januar 2025 die Leitung des neu geschaffenen Fachbereichs Business Development bei Abraxas. Dabei unterstützt ihn Christian Werder, der zum Jahreswechsel die Position des Chief Technology Officer in alleiniger Verantwortung übernimmt. Kunden profitieren davon, dass innovative Produkte und Dienstleistungen künftig noch schneller für sie verfügbar werden.

Abraxas richtet sich stärker auf die Bedürfnisse der öffentlichen Hand aus: Miguel de la Poza wird ab Januar 2025 Head of Business Development. In dieser Position wird er Marktwissen und Marktorientierung verbessern und das Produkt- und Dienstleistungs-Portfolio für die öffentliche Hand von Abraxas weiterentwickeln. Mit dem neu geschaffenen Bereich werden Innovationen und neue Technologien schneller Nutzen bei den Kunden entfalten.

Miguel de la Poza, bisher in verschiedenen Führungsrollen bei Abraxas tätig, bringt grosse Erfahrung im Account- und Sales-Management mit. In seiner langjährigen Tätigkeit hat er sich einerseits ein ausgeprägtes Verständnis für Kundenbedürfnisse erarbeitet, andererseits verfügt er über umfassende Kenntnisse des Abraxas-Portfolios.

CTO-Rolle in einer Hand

Um die Marktpräsenz auch in technologischen Themen zu stärken, übernimmt Christian Werder als bisheriger Co-CTO (Chief Technology Officer) ab Januar diese Rolle in alleiniger Verantwortung. Mit dieser Bündelung des Technologie-Managements treibt Abraxas die internen Innovationsprozesse wirksam voran. Christian Werder wird Markt- und Technologietrends analysieren und gemeinsam mit dem Business Development kundenorientierte Innovationen fördern.

