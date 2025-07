Shanghai Electric

WAIC 2025: Shanghai Electric stellt ersten industriellen Humanoidenroboter „SUYUAN" vor und treibt die intelligente Fertigung der nächsten Generation durch ganzheitliche Gestaltung der Wertschöpfungskette voran

Mit seinen umfassenden industriellen Fähigkeiten von der Entwicklung von Kerntechnologien bis hin zu integrierten Lösungen treibt Chinas führender Innovator die industrielle Revolution der nächsten Generation durch eine umfassende Strategie der Industriekette voran.

Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) hat auf der World Artificial Intelligence Conference am 26. Juli in Shanghai stolz seinen ersten selbst entwickelten industriellen Humanoidenroboter „SUYUAN" vorgestellt.

Mit 38 Freiheitsgraden (DoF) und einer Rechenleistung von 275 TOPS auf dem Gerät sorgt SUYUAN für präzise Abläufe und dynamische Bewegungen und ist damit für eine Vielzahl industrieller Anwendungsszenarien geeignet. Diese Markteinführung ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der humanoiden Robotik von Shanghai Electric und stärkt die umfassende Wertschöpfungskette des Unternehmens für industrielle humanoide Lösungen weiter.

SUYUAN wurde mit menschenähnlichen Proportionen entwickelt – er ist 167 cm groß und wiegt 50 kg – und ist so konstruiert, dass er sich mühelos in komplexen industriellen Umgebungen bewegen kann. Seine 38-DoF-Artikulation sorgen für außergewöhnliche Geschicklichkeit und ermöglicht sowohl feinfühlige Manipulationen als auch weitreichende Bewegungen. SUYUAN kann bis zu 10 kg Gesamtfracht transportieren und mit einem einzigen Arm 2 kg schwere Objekte heben. Damit eignet er sich perfekt für Logistik- und Fließbandaufgaben und arbeitet mit einer Bewegungsgeschwindigkeit von 5 km/h effizient.

SUYUAN nutzt eine Kombination aus LiDAR- und Binokular-Vision-Technologien, um selbstgesteuerte Mobilität zu erreichen. Sein integrierter KI-Prozessor mit 275 TOPS ermöglicht eine sofortige Datenanalyse und LLM-Integration, was eine natürliche Aufgabeninterpretation und adaptive Objektverarbeitung ermöglicht.

In Pilotversuchen hat SUYUAN mithilfe fortschrittlicher Bildverarbeitung und synchronisierter Gelenksteuerung Kisten unterschiedlicher Größe selbstständig identifiziert, positioniert, aufgenommen und umgelagert und so die Produktivität im Lager erheblich gesteigert.

Die industrielle Revolution vorantreiben: Intelligente Fertigung mit humanoider Präzision

Die von der Innovation vorangetriebenen Fortschritte im High-End-Gerätebau hängen von realen Anwendungen ab. Auf der WAIC 2025 begeisterte der Doppelarmroboter „LINGKE" von Shanghai Electric das Publikum bei einer Vorführung seiner Fähigkeiten. Mit seiner hochpräzisen Arbeitsweise, seiner adaptiven Zusammenarbeit und seinen Closed-Loop-Datenfunktionen meisterte er komplexe Fertigungsaufgaben.

LINGKE ist mehr als nur ein Ersatz für menschliche Arbeitskraft. Es nutzt die beidhändige Koordination und eine anpassungsfähige Kraftsteuerung, um Arbeiter von sich wiederholenden, hochintensiven Aufgaben zu befreien und so die Effizienz um das Fünffache zu steigern. Die Kernkompetenz liegt in der geschlossenen Technologie „Data-Model-Deployment". Ausgehend von den Betriebsdaten erstellt LINGKE durch Datenbereinigung und -annotation, Modelltraining, Live-Bereitstellung und feedbackbasierte Optimierung selbstoptimierende Arbeitsabläufe und erreicht so den Übergang von „passiven Ausführenden" zu „aktiven Lernenden".

Vorreiter für intelligentere Automatisierung

Auf der WAIC 2025 präsentierte ein Joint Venture zwischen Shanghai Electric und Johnson Electric erstmals revolutionäre humanoide Roboter, wichtige Hardwaremodule und Systemintegrationslösungen. Das Joint Venture führte Drehgelenke, Lineargelenke und geschickte Fingergelenke für Roboter der nächsten Generation ein, die präzise, reibungslose, leise und intelligente Bewegungsabläufe ermöglichen.

Darüber hinaus verstärkte das Joint Venture seine Bemühungen zur Erweiterung der Produktanwendungen durch den Abschluss zweier wichtiger Partnerschaften: einen Vertrag über die Lieferung der ersten Einheit mit dem National and Local Co-Built Humanoid Robotics Innovation Center (Qinglong-Projekt) und eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Produktentwicklung mit Fourier Robotics.

Mit 189 Patentanmeldungen (davon 120 erteilt) im Bereich der humanoiden Robotik macht Shanghai Electric bedeutende Fortschritte bei der KI-gestützten industriellen Innovation. In Zukunft wird Shanghai Electric intelligente Lösungen für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine sowie zwischen Maschinen in multifunktionalen Industrieumgebungen ausbauen. Seine umfassenden Forschungs- und Entwicklungskapazitäten – von kritischen Komponenten bis hin zu voll funktionsfähigen Robotern – beschleunigen die Entwicklung eines erstklassigen KI-Ökosystems.

