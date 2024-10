ESTHER BECK Public Relations

Musikalischer Start ins Jahr 2025 mit einem musikalischen Highlight: Neujahrskonzert im goldenen Kammermusiksaal in Vitznau

Bereits zum zweiten Mal veranstaltet Kultur Kulinarik Vitznau (KKV) in Kooperation mit dem Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb (SJMW) ein Neujahrskonzert am Samstag, 4. Januar 2025, ab 17:00 Uhr im goldenen Kammermusiksaal. Es treten Preisträger:innen des 49. Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs in einem abwechslungsreichen Konzert auf. Die Nachwuchskünstler:innen präsentieren sowohl beeindruckende Solo-Darbietungen als auch begeisternde Ensemble-Formationen.

Der Schweizerische Jugendmusikwettbewerb, dessen Finale im Mai 2024 in La Chaux-de-Fonds stattfand, ist der grösste nationale Musikwettbewerb für jugendliche Amateure in der Schweiz. Jährlich nehmen etwa 1500 junge Musikbegeisterte im Alter von 8 bis 20 Jahren daran teil. Credo des Wettbewerbs ist die Freude am Musizieren sowie die Freude an Begegnungen mit Gleichgesinnten. «Die Preisträger:innen haben die Möglichkeit, durch Konzertauftritte wie im KKV wertvolle Bühnenerfahrungen zu sammeln, die sie bei zukünftigen Wettbewerben unterstützen. Es bietet sich eine einmalige Gelegenheit, diese jungen Talente live zu erleben und mit einem musikalischen Hochgenuss ins neue Jahr zu starten» sagt Urs Langenegger, CEO der Hospitality Vision Lake Lucerne AG, zu der der Konzertsaal gehört.

Der goldene Kammermusiksaal wurde im Februar 2023 feierlich eröffnet. Unter dem Label « Campus Kultur Kulinarik Vitznau» (KKV) wird eine einzigartige Symbiose aus Kultur, Kulinarik, Erholung und Wissensaustausch vereint. Der Saal ist ein zentraler Bestandteil des Aus- und Weiterbildungsstandorts Vitznau, einer verwirklichten Vision des renommierten Investors und Stifters Peter Pühringer.

PROGRAMM

Gaetano Donizetti (1797-1848) | Sonata für Oboe A 504, F-Dur, 2. Allegro

Benjamin Richter, Oboe; Begleitung: Patricia Ulrich, Klavier

Fritz Kreisler (1875-1962) | Chinese Tambourine Op. 3, B-Dur

Mykola Pososhko, Violine; Begleitung: Hanna Pososhko, Klavier

Henriette Renié (1875-1956) | Contemplation

Isaure Ildiko Castioni, Harfe

Henry Eccles (1675-1745) | Sonate für Kontrabass und Klavier, g-Moll

Julian Ing, Kontrabbass; Begleitung: Anna Draganov, Klavier

Antonín Dvořák (1841–1904) | Quartett ‘Amerikanisches’ Op. 96, No. 12, F-Dur, 1. Allegro ma non troppo

Quartett Par Coeur

Lazan Häfliger, Viola; Julie Marie Becht, Violoncello; Cosima Weidmann, Violine; Hanna Knüsel, Violine

Prince (1958-2016) | Purple Rain, Livia Clare, Klavier und Gesang

Pablo de Sarasate (1844-1908) | Zigeunerweisen Op. 20, No. 1, c-Moll

Emily Jane Euschen, Violine; Begleitung: Anna Draganov, Klavier

Pearl Chertok (1918-1981) | Aus der Suite «Arround the clock», The morning after

Camille Hürlimann, Harfe

Antonio Maria Montanari (1676 -1737) | Concerto C-Dur, 1. Satz Allegro

Camille Eigenmann, Blockflöte; Begleitung: Anna Draganov, Klavier

Antonín Dvořák (1841–1904), Klaviertrio Op. 26, No. 2, g-Moll, 1. Allegro Moderato

Trio Pilgram

Emanuel Pilgram, Violoncello; Salome Pilgram, Klavier; Debora Pilgram, Violine

Konzertinfos

17:00 Uhr, Kammermusiksaal

ohne Pause

Dauer bis ca. 18:15 Uhr

CHF 35 | 10 ermässigt

Ticketbuchung unter: https://www.dasmorgen.ch/de/veranstaltungen/

Weitere Konzerthinweise

Matinée der Wiener Sängerknaben

So 16. März 2025 | 11:00 Uhr | Kammermusiksaal KKV

Konzert der Wiener Sängerknaben

Sa 22. März 2025 | 18:00 Uhr | Kammermusiksaal KKV

Alle Veranstaltungen im Kultur Kulinarik Vitznau im Überblick:

https://www.dasmorgen.ch/de/veranstaltungen/

Flexibles Konzept

Der Kammermusiksaal ist sehr flexibel konzipiert. Es verbirgt sich, wie in allen modernen Kulturräumen, viel Technik für die die multifunktionale Nutzung. Steuerbare Akustik-Klappen passen sich einem breiten Spektrum von Musik- und Sprachveranstaltungen an. Szenische Installationen, etwa ein Sternenhimmel, sind möglich. Und dank einem Hebeboden kann der Raum zu einem flachen Bankett- oder Tanzsaal umfunktioniert werden. Auch eine professionelle Akustikanlage mit Regieraum und professionelles Aufnahmestudio gehören zum Kammermusiksaal.

KKV - Campus Kultur Kulinarik

Der Campus Kultur Kulinarik Vitznau (KKV) ist ein Begegnungsort am Vierwaldstättersee, der Verbindung schafft. Wie sich im menschlichen Gehirn ständig neue neuronale Netzwerke bilden, so entstehen im KKV Verbindungen, Konzepte, Ideen und Werke. Der Kammermusiksaal mit 279 Plätzen und der dazugehörige Multimediasaal, der zugleich als Konzert-Foyer dient, das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN, das einzigartige Themenhotel, welches sich der Neurologie widmet, sowie die Forschungsstätte Lake Lucerne Institute AG bilden zusammen den Campus Kultur Kulinarik Vitznau. «KKV» steht für eine neue Form der Kultur, Gastronomie und Kulinarik.

Pühringer Foundation Group

Unter dem Dach der Hospitality Visions Lake Lucerne AG betreibt die Gruppe insgesamt drei Hotels als Drehscheibe für ihre Förderprojekte: das Campus Hotel Hertenstein, das Park Hotel Vitznau und das Neuro Campus Hotel Das Morgen in Vitznau. Geführt werden die Betriebe von der Hospitality Visions Lake Lucerne AG mit Urs Langenegger als General Manager. Ein weiterer Bestandteil der Gruppe ist das Zentrum cereneo, eine anerkannte Rehabilitationsklinik für neurologische Erkrankungen. Mit seiner Stiftung engagiert sich der österreichische Investor Peter Pühringer seit über 25 Jahren für die Forschung sowie die Aus- und Weiterbildung in den Kernbereichen Health & Wealth, Entrepreneurship und Hospitality.

Für Anfragen und Reservationen Karola Mayr Kultur Kulinarik Vitznau Seestrasse 75 6354 Vitznau Telefon +41 41 399 64 64

Medienkontakt Esther Beck ESTHER BECK Public Relations3011 Bern Telefon +41 31 961 50 14