Shanghai Electric präsentiert auf der Carbon Neutrality Expo 2025 innovative grüne und intelligente Technologien und beschleunigt damit den Übergang zu einer CO2-neutralen Welt

Shanghai Electric erhielt eine ISO-Zertifizierung, die eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen um 202.647.002 Tonnen bis zum Jahr 2024 ermöglicht.

Das Unternehmen hat eine proprietäre Plattform zur Erfassung von Kohlenstoffemissionen veröffentlicht, mit der Partner in der Lieferkette der Branche ihre Kohlenstoffemissionen effektiv und genau verwalten können.

Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) präsentierte vom 5. bis 7. Juni 2025 auf der Shanghai International Carbon Neutrality Technology, Products and Achievements Expo („Carbon Neutrality Expo") mehrere grüne und kohlenstoffarme technologische Innovationen. Das Unternehmen hat eine proprietäre Plattform zur Erfassung von Kohlenstoffemissionen eingeführt, die Partnern in der Lieferkette der Branche effektive Tools für das Kohlenstoffemissionsmanagement zur Verfügung stellt. Auf der Messe gab Shanghai Electric bekannt, dass es der Gesellschaft ermöglicht hat, die Kohlenstoffemissionen im Jahr 2024 um 202.647.002 Tonnen Kohlendioxid zu reduzieren, was von der Ti Testing & Certification Group gemäß den Zertifizierungsstandards ISO 14064-3:2019 bestätigt wurde.

Die von Shanghai Electric entwickelte Buchhaltungsplattform ermöglicht es Lieferanten, Kohlenstoffemissionen genau zu berechnen und häufige Probleme wie unklare Emissionsdaten und hohe Buchhaltungskosten in Unternehmen zu lösen. Damit wird ein Toolkit für das Kohlenstoffmanagement ohne Einstiegshürden bereitgestellt.

Unter dem Motto Green & Smart: Shaping the Future präsentierte Shanghai Electric auf der Carbon Neutrality Expo 2025 auf einer Ausstellungsfläche von 720 Quadratmetern seine neuesten Technologien und Lösungen für Klimaneutralität. Die Ausstellung umfasste die gesamte industrielle Wertschöpfungskette, von der Energieumwandlung bis hin zu industriellen Antriebssystemen, und unterstrich die Führungsrolle des Unternehmens im Bereich nachhaltiger Innovationen. Im Mittelpunkt der Ausstellung stand der Zero-Carbon Hub des Unternehmens, ein beeindruckendes Herzstück, das veranschaulichte, wie umweltfreundliche und intelligente Technologien die Transformation und Modernisierung traditioneller Branchen beschleunigen.

Die Besucher konnten mithilfe interaktiver baumförmiger Installationen und modernster digitaler Zwilling-Simulationen einen Panoramablick auf das kohlenstoffarme Ökosystem von Shanghai Electric werfen. Diese Instrumente ermöglichten einen dynamischen Einblick in die Fortschritte des Unternehmens bei der tiefgreifenden Kohlenstoffreduzierung im Bereich der Stromerzeugung, bei energieeffizienten Alternativen auf der Verbraucherseite und bei der Entwicklung umweltfreundlicher, kohlenstofffreier Fabriken. Die Ausstellung hob auch die Rolle intelligenter Technologien bei der Unterstützung nachhaltiger Industrieparks und der Verbesserung der Transparenz und Kontrolle von Kohlenstoffdaten entlang der gesamten Wertschöpfungskette hervor.

Shanghai Electric präsentierte ein umfassendes Portfolio an umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Lösungen für die Energiewende, die den weltweiten Übergang zu einer nachhaltigen industriellen Entwicklung beschleunigen sollen.Das Unternehmen präsentierte Technologien, die die Zukunft der Energiewende prägen werden, darunter hocheffiziente, flexible Gasturbinen, photovoltaische und photothermische Stromerzeugung, fortschrittliche Energiespeicherlösungen, Wasserstoffanwendungen, Offshore-Windkraftanlagen sowie intelligente Stromübertragungs- und -verteilungsnetze. Diese Lösungen spiegeln das Engagement von Shanghai Electric für die Dekarbonisierung sowohl des Energieversorgungs- als auch des Energienachfragebereichs wider.

Das Unternehmen hob auch Innovationen hervor, die die grüne Revolution in der Industrieausrüstung unterstützen. Zu den vorgestellten Technologien gehörten umweltfreundliche Methanolproduktionssysteme, industrielle Antriebsanlagen, integrierte Umweltschutzsysteme und intelligente Produktionslinien. Diese Technologien wurden entwickelt, um die Energieeffizienz und Emissionsreduzierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu fördern. Sie unterstreichen die Rolle des Unternehmens als treibende Kraft für ein klimaneutrales Wachstum durch Innovation, Integration und intelligentes Design.

Während der Messe startete Shanghai Electric außerdem gemeinsam mit elf Kernlieferanten und sechs führenden Lieferkettenunternehmen eine Initiative für eine umweltfreundliche und kohlenstoffarme Lieferkette, die eine systematische Lösung für die Überwindung des Engpasses bei der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen in der industriellen Lieferkette bietet.

