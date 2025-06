Shanghai Electric

Shanghai Electric belegte Platz 47 der Liste „China's 500 Most Valuable Brands" von World Brand Lab mit einem Markenwert von 31,8 Milliarden US-Dollar.

Die stetige Steigerung des Markenwerts von Shanghai Electric ist auf eine robuste, langfristige Entwicklungsstruktur mit einem starken Fokus auf ESG-Management zurückzuführen.

Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) hat es mit einem Rekordmarkenwert von 228,565 Milliarden Yuan (31,8 Milliarden US-Dollar) zum zehnten Mal in Folge unter die Top 50 der „China's 500 Most Valuable Brands" von World Brand Lab geschafft. Die Rangliste basiert auf der finanziellen Leistung, der Stärke der Marke und der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. Das Wachstum des Unternehmens unterstreicht seine Rolle in der High-End-Fertigung, der grünen Energie und der globalen Entwicklung hin zu einer Welt mit CO2-Reduktion.

Die globale Energiewende durch Innovation vorantreiben: Ein dualer Ansatz aus Hard-Tech und Systemlösung

An der Schnittstelle von Energiewende und intelligenter Fertigung hat das Modell „Hard Technology plus System Solution" von Shanghai Electric wichtige Innovationen vorangetrieben, um die nachhaltige Entwicklung der Branche anzuführen. Grünes Methanol bringt die CO2-neutrale Kraftstoffversorgung auf ein neues Level, schwimmende Offshore-Windkraftanlagen nutzen erneuerbare Energie aus der Tiefsee, leistungsstarke Gasturbinen erhöhen die Effizienz und intelligente Roboter sind das Herzstück der smarten Fertigung. Shanghai Electric gestaltet die globale Energie- und Industrielogik neu und verleiht der hochwertigen Entwicklung neuen Schwung.

Außerdem hat Shanghai Electric an wichtigen internationalen Events wie der Hannover MESSE, der Intersolar Europe, dem World Energy Congress und der China International Industry Fair teilgenommen und dort Innovationen vorgestellt. Durch den Austausch innovativer Technologien und globale Zusammenarbeit will Shanghai Electric die Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes vorantreiben und zu einer nachhaltigen Entwicklung auf der ganzen Welt beitragen.

Globale Verantwortung wahrnehmen: Shanghai Electric setzt auf Technologie und Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung

Shanghai Electric treibt die globale Energiewende voran und setzt sich gleichzeitig für die Förderung der landwirtschaftlichen Entwicklung durch die Wiederbelebung ländlicher Gebiete und ein starkes soziales Engagement ein. Das Unternehmen hat die Verbraucherbetreuung mit industriellen Ressourcen verbunden, um die Vertriebskanäle für landwirtschaftliche Produkte zu erweitern und so die Wirtschaft im ländlichen Raum anzukurbeln. Außerdem hat Shanghai Electric durch die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Unternehmen moderne Technologien in ländliche Gebiete gebracht, was die industrielle Modernisierung vorantreibt und eine solide Basis für eine nachhaltige Entwicklung in ländlichen Gebieten schafft.

2024 hat Shanghai Electric gezeigt, wie Technologie die internationale Zusammenarbeit stärkt und die globale Energiewende vorantreibt, denn das Unternehmen hat zwei wichtige Projekte umgesetzt: die erste digitale Umspannstation Usbekistans in Zafarabad, die die Stromversorgung im Osten des Landes stabilisiert und die Zusammenarbeit zwischen China und Usbekistan verbessert, und den 156-MW-Windpark Senj in Kroatien, den größten Windpark auf dem Balkan, der jährlich 530 Millionen kWh Strom erzeugt und 400.000 Tonnen CO2 einspart. Beide Projekte zeigen, wie wichtig Chinas Exporte im Bereich grüne Technologien sind und wie sie die Wirtschaft in der Region ankurbeln.

Überdies hat das Thar-Projektteam von Shanghai Electric in Pakistan in den letzten Jahren während Eid al-Adha und Eid al-Fitr die Dörfer in der Nähe besucht und über 200 Kindern Geschenke und 1.500 Familien unentbehrliche Güter übergeben. Im Einklang mit seinem ESG-Engagement hat das Projekt zwei Millionen US-Dollar investiert, um die Lebensgrundlagen zu sichern und die lokale Beschäftigung zu fördern. Das Team hat auch das renovierte Marvi-Stadion , das 2008 gebaut wurde, mit einer Investition von 200.000 US-Dollar wiedereröffnet. Das modernisierte Stadion bereichert die Freizeitgestaltung der Gemeinde und zelebriert die pakistanische Kricketkultur.

Shanghai Electric, ein weltweit führender Anbieter von Energieanlagen und intelligenter Fertigung, integriert die ESG-Strategie in seine Kernentwicklung. Durch Innovation, soziale Verantwortung und globale Zusammenarbeit fördert das Unternehmen ein nachhaltiges, für beide Seiten vorteilhaftes Ökosystem. Das Unternehmen will in den nächsten Jahren die Resilienz der Marke weiter stärken und den Aufbau einer nachhaltigeren Gesellschaft unterstützen.

