WSC Sports erweitert sein Wachstum und kündigt eine Serie-D-Runde über 100 Millionen Dollar an

New York und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

- Neue Finanzierungsrunde unter der Leitung von ION Crossover Partners soll die Umwälzungen in der Sportmedienlandschaft weiter unterstützen

WSC Sports, der weltweit führende Anbieter von KI-gesteuerten Sport-Highlights, gab heute den Abschluss einer Serie-D-Runde in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bekannt, die von ION Crossover Partners (ICP) angeführt wird. Bestehende Investoren, darunter Intel Capital, O.G. Tech und Detroit Venture Partners (Dan Gilbert), beteiligten sich ebenfalls an der Runde.

Das Unternehmen plant, die neue Finanzierung zu nutzen, um seine aggressiven Wachstumspläne für 2022 und darüber hinaus zu unterstützen und seine Expansion in neue Regionen, Sportarten und Plattformen wie OTT, NFTs, Sportwetten und mehr fortzusetzen. Darüber hinaus wird das Unternehmen in diesem Jahr mehr als 150 neue Mitarbeiter einstellen, sowohl in Israel als auch in seinen Regionalbüros in New York, Sydney und London.

WSC Sports, das sich zu einem der weltweit führenden Sporttechnologie-Unternehmen entwickelt hat, überschritt im Jahr 2021 die Zahl von 200 globalen Kunden, da eine wachsende Zahl von Rechteinhabern den strategischen Wert der Automatisierung, Anpassung und Skalierung ihrer digitalen Inhalte erkennt, um die Fans besser anzusprechen und ihre Inhalte zu vermarkten.

Im Jahr 2021 wurden mit der KI-basierten Plattform des Unternehmens mehr als 3,4 Mio. Highlights erstellt, was dem Wert von über neun Jahren an Videoinhalten entspricht. Es war auch ein Jahr, in dem das Unternehmen innovative neue Produkte und Tools für Rechteinhaber herausbrachte, um mit den Fans in Kontakt zu treten, wie WSC Stories. Es wurden über 6.000 Beiträge erstellt, die fast 100 Millionen Mal aufgerufen wurden, mit einer durchschnittlichen CTR von über 11 %, was die Art und Weise, wie Fans Sportinhalte entdecken und sich mit ihnen beschäftigen, verändert hat.

„Wir freuen uns sehr über diese bedeutende Finanzierungsrunde und hätten uns keine besseren neuen Partner als ICP wünschen können, um unser professionelles Investorenteam zu ergänzen", so Daniel Shichman, CEO und Mitbegründer von WSC Sports. „ICP wird mit seiner großen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen in der Wachstumsphase dazu beitragen, dass wir unsere globale Expansion fortsetzen können. Die Inhaber von Sportmedienrechten suchen nach neuen Wegen, um mit ihren Fans in Kontakt zu treten und neue Einnahmequellen zu erschließen. Mit den neuen Konsumgewohnheiten, die sich in rasantem Tempo entwickeln, sind Kurzvideos zu einer Schlüsselkomponente für die Gewinnung, Bindung und Monetarisierung von Nutzern geworden. Unsere neuen Produkte, die im Jahr 2021 für Fernsehsender, OTT-Anbieter und Sportwettenbetreiber auf den Markt gebracht wurden, zeigen den Umfang und die Vielfalt der Anwendungsfälle, die unsere Plattform unterstützt."

„Wir haben die Fortschritte von WSC in den letzten zwei Jahren verfolgt und waren von der Vision und der Ausführung des Teams sehr beeindruckt. Inhalte sind König, und wir betrachten Sportinhalte als eines der Kronjuwelen des digitalen Zeitalters. Die unbestreitbare Technologieführerschaft von WSC erschließt Werte für verschiedene Akteure in der Wertschöpfungskette. Wir freuen uns darauf, das nächste Kapitel des Wachstums und der Innovation von WSC mitzugestalten", sagte Gilad Shany, Managing Partner von ICP, der dem Vorstand von WSC Sports beitreten wird.

Informationen zu WSC Sports Die firmeneigene KI-Technologieplattform von WSC Sports automatisiert die Erstellung und Verteilung von Highlights für über 200 Ligen und Sendepartner auf der ganzen Welt, darunter die NBA, NHL, ESPN, YouTube TV, Bundesliga, FIBA, Tencent und Bleacher Report. Mithilfe fortschrittlicher KI- und Machine-Learning-Technologien analysiert die Plattform von WSC Sports Live-Sportübertragungen, identifiziert jedes einzelne Ereignis, das während eines Spiels auftritt, und erstellt und veröffentlicht in Echtzeit maßgeschneiderte Videos in Kurzform. Dies ermöglicht es den Inhabern von Sportmedienrechten, die Nutzung ihrer Inhalte zu maximieren, neue Einnahmequellen zu erschließen und ein personalisiertes Fan-Erlebnis auf jeder Plattform für jede Art von Fan zu schaffen. Informationen zu ION ION Asset Management Ltd. ist eine in Israel ansässige Anlageverwaltungsgesellschaft mit einem Anlagevermögen von rund 3 Mrd. USD, die in private und öffentliche Märkte investiert. ION Crossover Partners (ICP) investiert in wachstumsstarke private Technologieunternehmen, wenn sich das Unternehmen in der globalen Expansionsphase befindet und über eine umfangreiche Kunden- und Umsatzbasis verfügt. Das erfahrene Investmentteam des Fonds unterstützt die Managementteams bei der Skalierung ihres Unternehmens mit Hilfe eines strategischen Instrumentariums, das auch die Vorbereitung auf einen Börsengang umfasst. Zu den jüngsten Investitionen zählen Fiverr, Monday.com, SimilarWeb, Taboola und andere.