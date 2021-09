RTLZWEI

Kampf der Realitystars: And the winner is ... - Der Realitystar 2021 wird gekürt

München (ots)

Die zweite Staffel am Traumstrand in Thailand

Moderation: Cathy Hummels

Das Finale läuft am Mittwoch, den 15. September um 20.15 Uhr bei RTLZWEI

Die letzte Stunde der Wahrheit steckt den Realitystars noch in den Knochen. Dass Claudia mit ihrer Schlagzeile ins Finale einziehen darf, stößt bei einigen Kandidaten auf großes Unverständnis. Und auch wenn sich die Stars dagegen sträuben, sie können Claudias Sieg nur verhindern, indem sie es selbst unter die Top 3 schaffen - jedoch ohne es sich dabei mit ihren Kollegen zu verscherzen. Denn der Starblitz verkündet überraschend die Regeln für's Finale: die verbliebenen Realitystars wählen den Sieger der diesjährigen Staffel in einer letzten Stunde der Wahrheit!

Beim Spiel "Reise ins Finale" wird der zweite Promi seine Chance auf 50.000 Euro bekommen.

Dass sich ab jetzt nur noch ein weiterer Star qualifizieren kann, setzt alle unter großen Druck. So geraten unter anderem Kader und Claudia mal wieder aneinander.

Beim Spiel "Abrissparty" geben sich die Stars die größte Mühe, in der Sala keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Aus den Trümmern steigt dann schließlich der 3. Finalist empor.

Nun geht es um alles - wer schafft es, in der letzten "Stunde der Wahrheit" seine Mitspieler zu überzeugen?

Für welche Stars platzt der Traum vom Titel und wer tritt als "Realitystar 2021" die Heimreise mit 50.000 Euro Siegprämie an?

Die zweite Staffel von "Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Alle Folgen sind auch auf TVNOW verfügbar.

Über "Kampf der Realitystars"

Am Starstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel "Realitystar 2021". Auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: In jeder Folge reisen neue Stars an - andere wiederum müssen die Sala nach der "Stunde der Wahrheit" wieder verlassen. "Kampf der Realitystars" wird von Cathy Hummels moderiert, produziert wird das Format von Banijay Productions Germany.