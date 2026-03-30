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Obwaldner Kantonalbank veröffentlicht ihren Geschäftsbericht 2025

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Medienmitteilung

Obwaldner Kantonalbank veröffentlicht ihren Geschäftsbericht 2025

Sarnen, 30. März 2026 – Die Obwaldner Kantonalbank (OKB) hat ihren Geschäftsbericht 2025 publiziert. Darin integriert ist der Statusbericht Nachhaltigkeit. Die Publikation ist auf der Website der OKB als Download verfügbar.

«Nachhaltig wachsen» lautet der Titel des Geschäftsberichts 2025. CEO Margrit Koch blickt darin auf die erfolgreich abgeschlossene Strategieperiode 2022+ zurück. Sie sagt: «Wir haben viele Berge erklommen und unsere strategischen Ziele vollumfänglich erreicht. Dieses Resultat ist nur möglich, weil unser Team mit Leidenschaft, Engagement und einem starken ‹Midänand›-Gedanken zusammenarbeitet.» Ein besonderes Augenmerk lag in den vergangenen drei Jahren auf der Weiterentwicklung der Beratung, der Modernisierung aller acht Standorte sowie der Stärkung der Nachwuchsförderung – unter anderem mit der Lancierung des Lehrberufs «Fachfrau/Fachmann Kundendialog EFZ» und dem neu geschaffenen Beratungsangebot OKBuddy für Jugendliche.

Nachhaltigkeit mit Wirkung für Obwalden

Im Statusbericht Nachhaltigkeit ordnet der OKB-Nachhaltigkeitsverantwortliche Sandro Widmer die wichtigsten Entwicklungen ein: «Wir treiben die Förderung der Nachhaltigkeit konsequent voran – intern wie extern. Doch trotz der guten Verankerung der Nachhaltigkeit innerhalb der Bank sind wir noch lange nicht am Ende unserer Ideen und Möglichkeiten.» Im Nachhaltigkeitsjahr 2025 legte die OKB ihren Fokus auf Themen wie Mobilität, CO₂-Transparenz, interne Sensibilisierung und wirkungsorientierte Projekte in der Region.

Blick nach vorne

Die OKB arbeitet aktuell an ihrer neuen Strategie. Ein erstes sichtbares Zeichen ist die Lancierung der Vorsorgemarke vorsorglich., welche Kundinnen und Kunden in den Schlüsselmomenten ihres Lebens unterstützen soll. Auch künftig richtet die Bank ihr Handeln darauf aus, echten Mehrwert zu schaffen und ihre starke regionale Verankerung weiter zu stärken.

Hinweis

Der Geschäftsbericht kann ab sofort auf der Website der OKB unter www.okb.ch/ergebnis als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Kontakt Fabienne Iten, Leiterin Unternehmenskommunikation Obwaldner Kantonalbank, Im Feld 2, 6060 Sarnen Telefon 041 666 22 16, fabienne.iten@okb.ch