BEKANNTMACHUNG DES VERGLEICHSVORSCHLAGS UND DER ANHÖRUNG ZUR GENEHMIGUNG DES VERGLEICHS

VORSCHLAG ZUR BEILEGUNG DER SAMMELKLAGE

HABEN SIE ZWISCHEN DEM 9. OKTOBER 2020 UND DEM 15. AUGUST 2022 EINSCHLIESSLICH STAMMAKTIEN DER TREVALI MINING CORPORATION AUF DEM PRIMÄRMARKT UND/ODER DEM SEKUNDÄRMARKT ERWORBEN UND HALTEN SIE ZUM HANDELSSCHLUSS AM 14. APRIL 2022 UND/ODER 15. AUGUST 2022 EINIGE ODER ALLE DIESER STAMMAKTIEN?

DIESER HINWEIS KANN IHRE GESETZLICHEN RECHTE BEEINTRÄCHTIGEN

In der Sammelklage Demmer et al. v. Trevali Mining Corporation et al., SCBC S-228113 wurde ein Vergleich erzielt. Die Klage wurde vom Obersten Gerichtshof von British Columbia zugelassen.

Der Vergleich ist ein Kompromiss und stellt kein Eingeständnis einer Haftung oder eines Fehlverhaltens oder einer Schuld der Beklagten dar. Der vorgeschlagene Vergleich muss noch vom Gericht genehmigt werden. Die in diesem Dokument verwendeten, aber nicht definierten Begriffe haben die gleiche Bedeutung wie im Settlement Agreement.

Die Sammelklage wurde im Namen aller natürlichen und juristischen Personen, unabhängig von ihrem Wohn- oder Geschäftssitz, die Stammaktien von Trevali zwischen dem 9. Oktober 2020 und dem 15. August 2022 (einschließlich) auf dem Primärmarkt und/oder dem Sekundärmarkt gekauft oder anderweitig erworben haben und zum Handelsschluss am 14. April 2022 und/oder 15. August 2022 einige oder alle dieser Stammaktien hielten, zugelassen.

Für die Zahlung von 2.800.000 $ durch die Beklagten wird die Sammelklägergruppe die Beklagten von allen Ansprüchen freistellen. Die Vergleichsgelder werden nach Zahlung der Gebühren, Auslagen und eventueller Honorare an die Kläger gemäß dem Verteilungsprotokoll an die Sammelkläger verteilt.

Die Vertreter der Kläger haben mit den Anwälten der Sammelkläger eine Vereinbarung über ein Erfolgshonorar geschlossen, das maximal 30 % beträgt. Der Class Counsel wird die Genehmigung seiner Gebühren bei oder nach der Anhörung zur Genehmigung des Vergleichs beantragen. Das Gericht legt den Betrag fest, der dem Class Counsel für Anwaltskosten und Auslagen zu zahlen ist.

Sie werden automatisch in die Class aufgenommen und sind an den Vergleich gebunden, wenn er vom Gericht genehmigt wird, sofern Sie sich nicht dagegen entscheiden. Wenn Sie nicht an der Klage teilnehmen möchten, müssen Sie sich aus dem Verfahren ausklinken, indem Sie dem Anwalt der Class bis spätestens 20. Mai 2025 ein Ausklinkformular zukommen lassen.

Mitglieder der Class, die Einspruch gegen den Vergleich, das Verteilungsprotokoll, die Gebühren des Class Counsel oder die Honorare der Kläger erheben möchten, müssen dies dem Class Counsel bis spätestens 20. Mai 2025 auf die in der ausführlichen Mitteilung angegebene Weise mitteilen.

Rechtsberater der Sammelkläger sind KND Complex Litigation. Weitere Informationen über den Vergleich (einschließlich des Opt-out-Formulars und der Vergleichsvereinbarung) finden Sie unter https://www.knd.law/class-actions/trevali-mining-corp/ .

Diese Bekanntmachung wurde vom Obersten Gerichtshof von British Columbia genehmigt.

