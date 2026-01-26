Obwaldner Kantonalbank

OKB lanciert neue Vorsorgemarke: «vorsorglich. – für die Momente, die zählen»

Sarnen, 26. Januar 2026 – Die Obwaldner Kantonalbank (OKB) lanciert ihre neue Vorsorgemarke «vorsorglich.» und baut ihr Angebot rund um die Pensionierungs-, Rechts- und Vorsorgeberatung deutlich aus. Mit der neuen Marke positioniert sich die OKB als erste Anlaufstelle für alle Menschen in der Region, die Klarheit und Orientierung in wichtigen Lebensmomenten suchen.

Die demografische Entwicklung verändert die Gesellschaft in Obwalden stark. Bereits im Jahr 2035 wird nahezu jede dritte Person im Rentenalter sein. Jedes Jahr erreichen im Kanton über 500 Menschen das 50. Lebensjahr – ein Moment, in dem zentrale Vorsorgethemen an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig zeigt sich, dass ein Grossteil der Erwerbstätigen das Schweizer Vorsorgesystem nur ansatzweise versteht. Die OKB sieht es als ihren Auftrag, die Menschen im Kanton kompetent, verständlich und persönlich zu begleiten.

Thomas Gasser, Leiter Privat- und Firmenkunden bei der Obwaldner Kantonalbank: «Vorsorge wird zu einem der prägendsten Themen der kommenden Jahre. Mit vorsorglich. bieten wir ein Angebot, das die Menschen in Obwalden verständlich, persönlich und vorausschauend begleitet. Unser Ziel ist es, ihnen in zentralen Lebensmomenten Sicherheit und Orientierung zu geben.»

Verständlich, persönlich und aus einer Hand

Mit vorsorglich. schafft die OKB eine Marke, die sämtliche Vorsorgeangebote bündelt und weiterentwickelt. Dazu gehören:

Pensionierungs-Check

Umfassende Pensionierungsplanung

Dokumenten-Check von rechtlichen Unterlagen

Familien- und Erbrechtsberatung

Willensvollstreckung und Nachlassabwicklung

Risikovorsorge-Check

Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und Generalvollmacht

Finanzplanung

Jede Beratung beginnt mit einer kostenlosen Standortbestimmung. Dabei werden die persönliche Ausgangslage, die Ziele und die wichtigsten Fragen geklärt – als Basis für die weitere, individuelle Begleitung. Die Angebote richten sich an alle Menschen im Kanton, unabhängig von Lebenssituation, Alter oder familiärer Situation. Der Leiter Vorsorgeberatung, Thomas Omlin, betont: «Vorsorge betrifft nicht nur die Pensionierung. Wir begleiten die Menschen in über 15 Schlüsselmomenten – von Heirat und Familiengründung bis zur Pensumsreduktion oder dem Eigenheimerwerb.»

Beratung, die dort ansetzt, wo es im Leben zählt

Jeder Schlüsselmoment wirft eigene Fragen auf – finanziell, rechtlich oder organisatorisch. Die OKB stellt mit vorsorglich. sicher, dass die Menschen in jeder dieser Situationen eine passende, persönliche Beratung erhalten. Die klare Struktur, die neue Organisationseinheit sowie ein spezialisiertes Team aus erfahrenen Expertinnen und Experten der Vorsorge- und Finanzplanung sowie des Ehe- und Erbrechts schaffen die Grundlage dafür, dass relevante Themen verständlich, effizient und vorausschauend adressiert werden können.

Stärkung der regionalen Verantwortung

Mit der Lancierung von vorsorglich. unterstreicht die OKB ihre Rolle als verlässliche Partnerin in finanziellen Lebensfragen. Als regional verankerte Bank kennt sie die Lebenssituationen und Bedürfnisse der Menschen in Obwalden und begleitet sie oftmals seit Generationen. Die neue Marke stärkt diese Verbundenheit und schafft ein klares, modernes Angebot über alle Generationen hinweg – für heute, morgen und für die Momente, die zählen.

Nebst dem ausgebauten Beratungsangebot setzt die OKB auf eine erhöhte Präsenz von Vorsorgethemen. Dazu zählen Fachanlässe und Webinare zu Fragen rund um Pensionierung, Rente und Kapitalbezug aus der Pensionskasse sowie zu Lebensereignissen wie Partnerschaft, Heirat und Familie oder zur Übertragung von Wohneigentum. Ergänzt wird dieses Angebot durch den klar strukturierten Web-Auftritt unter www.vorsorglich.ch mit weiterführenden Informationen, Ratgebern und Vorsorgerechnern.

Kontakt Fabienne Iten, Leiterin Unternehmenskommunikation Obwaldner Kantonalbank, Im Feld 2, 6060 Sarnen Telefon 041 666 22 16, fabienne.iten@okb.ch