Marc Sway begeistert am OKB.Eismond

Sarnen, 3. Februar 2026 – Der Schweizer Sänger und Musiker Marc Sway präsentierte am OKB.Eismond seine musikalische Vielfalt – und begeisterte die rund 1’000 Konzertbesucherinnen und -besucher.

Am Freitag, 30. Januar 2026, trat Marc Sway anlässlich der Konzertreihe OKB.Eismond in der Aula Cher in Sarnen auf. Mit seiner unverkennbaren Stimme, dem mitreissenden Charisma und der Fähigkeit, verschiedene Kulturen musikalisch zu vereinen, zog er das Publikum vom ersten Moment an in seinen Bann. Die Tickets für den Anlass gingen exklusiv an Kundinnen und Kunden der Obwaldner Kantonalbank (OKB). «Für uns ist es etwas ganz Besonderes, der Obwaldner Bevölkerung einen so beeindruckenden Musiker präsentieren zu können», sagt Margrit Koch, CEO der OKB.

Emotionen, Farbe und Leidenschaft

Marc Sway steht für Emotionen, Farbe und Leidenschaft auf der Bühne. Ob Soul, Pop oder Latin – in seiner Musik verschmelzen die Stilrichtungen zu einem Klangbild, das berührt und mitreisst. Nach gefeierten Auftritten an der Baloise Session und am Montreux Jazz Festival brachte der Zürcher nun seine energiegeladene Live-Show nach Obwalden. Bereits im Vorfeld zeigte er sich bester Laune: Die Anreise nach Sarnen habe sich für ihn «wie ein Heimkommen» angefühlt. Regelmässig sei er auf der Melchsee-Frutt anzutreffen.

Musik, Charme und Humor

Das Konzert bot beste Unterhaltung: Marc Sway verstand es mühelos, das bunt durchmischte Publikum zu begeistern – nicht nur mit seiner unverkennbaren Musik, sondern auch mit viel Charme und Humor. Die Band eröffnete den Abend mit dem bekannten Hit «Beat Of My Heart» aus dem Jahr 2019. Spätestens da war das Publikum hellwach, sang mit und klatschte begeistert im Takt. Während eineinhalb Stunden lieferte die achtköpfige Band eine kraftvolle Performance ab. Der mitreissende Sound, die spürbare Spielfreude und Sways Präsenz auf der Bühne machten den Abend zu einem beeindruckenden Live-Erlebnis.

Zahlreiche helfende Hände

Für einen rundum gelungenen Anlass sorgten zahlreiche helfende Hände. Mitglieder des OKB-Sponsoringpartners Gospelchor Sachseln betrieben vor Ort eine Bar. Zudem waren rund 30 Bankmitarbeitende im Einsatz. Sie kümmerten sich um das Wohl der Band, unterstützten beim Auf- und Abbau, kontrollierten die Tickets oder bewirtschafteten die Garderobe. Die KV-Lernenden des 3. Lehrjahrs begleiteten das Konzert im Rahmen ihrer Ausbildung auf Social Media und führten ein Interview mit dem Künstler.

Beliebte Konzertreihe

Das Konzert von Marc Sway und Band war die insgesamt neunte Ausgabe der Anlassreihe OKB.Eismond. In den vergangenen Jahren brachte die OKB unter anderem Joya Marleen, Oesch’s die Dritten, Seven, Kunz und Bligg auf die Obwaldner Bühne.

Kontakt Fabienne Iten, Leiterin Unternehmenskommunikation Obwaldner Kantonalbank, Im Feld 2, 6060 Sarnen Telefon 041 666 22 16, fabienne.iten@okb.ch