Bio Marché AG

Ein Vierteljahrhundert Genuss und Lebensfreude

Zofingen (ots)

Die Schweizer Bio-Messe "Bio Marché" hat vom 20. bis 22. Juni 2025 ihre 25. Austragung gefeiert. Das Festival mit klarer Fokussierung auf 'Bio' hat auch diesmal wieder rund 35'000 Menschen aus dem In- und Ausland nach Zofingen gelockt. Der Bio Marché zeigt eindrücklich, wie sich 'Bio' und Lebensfreude zu einer äusserst genussvollen Mischung verbinden lassen.

Dass der Bio Marché seit 25 Jahren die führende Schweizer Bio-Plattform ist und sich nach wie vor grosser Beliebtheit auf Aussteller- wie auch Besucherseite erfreut, erfüllt die Organisatoren mit Freude und Dankbarkeit, so Mitgründerin und Geschäftsführerin Dorothee Stich: "Die Ausstellerinnen und Aussteller geben Jahr für Jahr eine eindrückliche Visitenkarte der vielfältigen, innovativen und lebendigen Bio-Branche ab. Wir sind überzeugt, dass gerade die klare Fokussierung auf 'Bio' ein grosser Erfolgsfaktor unserer Messe ist." Mit dem ersten Bio Marché im Jahr 2000 holte Stich die dritte Bio-Weltausstellung in die schmucke Zofinger Altstadt - nach Kopenhagen und Buenos Aires. Was ursprünglich als einmaliger Event geplant war, wurde zu einer Erfolgsgeschichte, die mittlerweile ein Vierteljahrhundert andauert.

Rund 35'000 Besucherinnen und Besucher wollten sich das Jubiläumsjahr nicht entgehen lassen und strömten am Wochenende vom 20. bis 22. Juni 2025 in die Altstadt von Zofingen. Das Rahmenprogramm mit Streichelzoo, Gauklern und Musikern fand viel Anklang, Hauptsponsorin Coop begeisterte mit ihrem Naturaplan-Village, und in der gemeinsam mit Bio Suisse organisierten Bauerngasse liess sich die Vielfalt und Kreativität der Bio-Landwirtschaft erleben.

Auch die unabhängige Kontrollstelle bio.inspecta stellt dem Bio Marché ein perfektes Zeugnis aus. Sie prüft die Aussteller im Verkaufsmarkt jeweils vor Ort auf Einhaltung der Zulassungsbedingungen und stellte diesen auch im Jubiläumsjahr ein hervorragendes Zeugnis aus.

Die nächste Gelegenheit, ins Bio-Schlaraffenland einzutauchen, gibt's vom 19. - 21. Juni 2026.