Beförderungen bei der Obwaldner Kantonalbank

Sarnen, 12. Januar 2026 – Die Geschäftsleitung der Obwaldner Kantonalbank hat im Zeitraum von September 2025 bis Februar 2026 folgende Beförderungen vorgenommen:

Handlungsvollmacht

Marco Blättler, Spezialist Sicherheit, Sarnen

Spezialist Sicherheit, Sarnen Chantal Britschgi, Teamleiterin Fachsupport Finanzieren & Firmenkunden, Sarnen

Teamleiterin Fachsupport Finanzieren & Firmenkunden, Sarnen Simon Kiser, Zertifizierter Kundenberater SAQ, Engelberg

Die Geschäftsleitung und alle Mitarbeitenden gratulieren den Beförderten herzlich und wünschen ihnen in ihren verantwortungsvollen Positionen viel Erfolg und Zufriedenheit.

Kontakt Fabienne Iten, Leiterin Unternehmenskommunikation Obwaldner Kantonalbank, Im Feld 2, 6060 Sarnen Telefon 041 666 22 16, fabienne.iten@okb.ch