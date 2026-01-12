Beförderungen bei der Obwaldner Kantonalbank
Medienmitteilung
Beförderungen bei der Obwaldner Kantonalbank
Sarnen, 12. Januar 2026 – Die Geschäftsleitung der Obwaldner Kantonalbank hat im Zeitraum von September 2025 bis Februar 2026 folgende Beförderungen vorgenommen:
Handlungsvollmacht
- Marco Blättler, Spezialist Sicherheit, Sarnen
- Chantal Britschgi, Teamleiterin Fachsupport Finanzieren & Firmenkunden, Sarnen
- Simon Kiser, Zertifizierter Kundenberater SAQ, Engelberg
Die Geschäftsleitung und alle Mitarbeitenden gratulieren den Beförderten herzlich und wünschen ihnen in ihren verantwortungsvollen Positionen viel Erfolg und Zufriedenheit.
Kontakt Fabienne Iten, Leiterin Unternehmenskommunikation Obwaldner Kantonalbank, Im Feld 2, 6060 Sarnen Telefon 041 666 22 16, fabienne.iten@okb.ch