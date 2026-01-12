PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Obwaldner Kantonalbank

Beförderungen bei der Obwaldner Kantonalbank

Beförderungen bei der Obwaldner Kantonalbank
Medienmitteilung

Beförderungen bei der Obwaldner Kantonalbank

Sarnen, 12. Januar 2026 – Die Geschäftsleitung der Obwaldner Kantonalbank hat im Zeitraum von September 2025 bis Februar 2026 folgende Beförderungen vorgenommen:

Handlungsvollmacht

  • Marco Blättler, Spezialist Sicherheit, Sarnen
  • Chantal Britschgi, Teamleiterin Fachsupport Finanzieren & Firmenkunden, Sarnen
  • Simon Kiser, Zertifizierter Kundenberater SAQ, Engelberg

Die Geschäftsleitung und alle Mitarbeitenden gratulieren den Beförderten herzlich und wünschen ihnen in ihren verantwortungsvollen Positionen viel Erfolg und Zufriedenheit.

Kontakt
Fabienne Iten, Leiterin Unternehmenskommunikation
Obwaldner Kantonalbank, Im Feld 2, 6060 Sarnen
Telefon 041 666 22 16,  fabienne.iten@okb.ch
