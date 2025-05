bop Communications

Ayvens Schweiz - Maartje van Tongeren übernimmt als Managing Director

Ayvens, der weltweit führende Anbieter nachhaltiger Mobilitätslösungen, stärkt seine Präsenz in der Schweiz mit Maartje van Tongeren als neue Managing Director. Sie verantwortet damit neben Österreich neu auch die Geschäfte in der Schweiz. In ihrer Führungsrolle wird die gebürtige Niederländerin die strategische und operative Weiterentwicklung des Unternehmens in beiden Ländern vorantreiben.

Maartje van Tongeren verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Mobilität, Leasing, Procurement und Business Strategy. Seit Mai 2024 leitet sie bereits das Geschäft von Ayvens in Österreich. Zuvor war sie als Director Service Delivery (COO) bei LeasePlan Nederland tätig, wo sie unter anderem den Betrieb eines Fuhrparks mit rund 200’000 Fahrzeugen verantwortete und zahlreiche Digitalisierungs- und Effizienzprogramme umsetzte. Davor hatte sie verschiedene leitende Positionen bei international tätigen Unternehmen inne – darunter ING, Staples und Achmea, dem grössten Versicherer der Niederlande. Die 44-jährige gebürtige Niederländerin übernimmt die Position von Niklas Zetterlund, der innerhalb des Unternehmens eine neue Managementstelle antritt.

Gestärkt durch Fusion – bereit für die Mobilität von morgen

Ayvens entstand aus dem Zusammenschluss von ALD Automotive und LeasePlan – zwei internationalen Marktführern im Bereich Mobilitätslösungen. Die daraus resultierende Kombination aus globaler Erfahrung, erweitertem Produkt- und Serviceportfolio sowie gebündeltem Know-how stärkt die Position von Ayvens als Innovationsführer in einem zunehmend digitalisierten und dynamischen Marktumfeld.

Ein zentrales Element dieser strategischen Neuausrichtung ist die verstärkte Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg. In ihrer neuen Rolle wird Maartje van Tongeren gezielt die Kooperation zwischen der Schweiz und Österreich vertiefen, um Synergien zu nutzen und Kund:innen, Fahrer:innen sowie Partnern einen nachhaltigen Mehrwert zu bieten.

Erfahrene Führungskraft mit Innovationsgeist

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe mit einem hochmotivierten Team. Denn die Mobilitätsbedürfnisse verändern sich rasant – unsere Aufgabe ist es, Lösungen zu bieten, die heutigen und zukünftigen Mobilitätsanforderungen gerecht werden. Mit meiner Erfahrung möchte ich das Team in der Schweiz stärken und die Zusammenarbeit mit Österreich zum Nutzen unserer Kund:innen, Fahrer:innen und Partner intensivieren“, sagt Maartje van Tongeren.

Über Ayvens

Ayvens ist ein weltweit führendes Unternehmen für nachhaltige Mobilität, das sich dafür einsetzt, das Leben flüssiger zu gestalten. Wir verbessern die Mobilität seit Jahrzehnten, indem wir Full-Service-Leasing, flexible Abonnementservices, Fuhrparkmanagement sowie Multi-Mobility-Lösungen für internationale Grossunternehmen, KMU, Fach- und Privatpersonen anbieten. Mit mehr als 14 500 Mitarbeitenden in 42 Ländern, 3,3 Millionen Fahrzeugen und der weltweit grössten Mehrmarkenflotte von Elektrofahrzeugen sind wir in einer einzigartigen Position, den Weg zu Netto-Null-Emissionen zu ebnen und die digitale Transformation der Mobilitätsbranche anzuführen. Das Unternehmen ist im Compartment A von Euronext Paris notiert (ISIN: FR0013258662; Ticker: AYV). Société Générale ist der Mehrheitsaktionär von Ayvens.