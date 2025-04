Camion Transport AG

Camion Transport feiert 100-Jahre-Jubiläum

Wil

100 Jahre Erfolgsgeschichte. Von den Anfängen als einfaches Lagerhaus hat sich Camion Transport AG zu einem der führenden Player in der Schweizer Transport- und Logistikbranche entwickelt. Am 9. April 2025 feiert das Familienunternehmen ein Jahrhundert voller Innovationen, Herausforderungen und Meilensteine. Ein Tag, der ganz im Zeichen von Stolz und Wertschätzung steht - für das Erreichte, die engagierten Mitarbeitenden und die gemeinsame Zukunft.

Seit hundert Jahren gestaltet Camion Transport die Transport- und Logistiklandschaft der Schweiz mit. Gegründet im Jahr 1925 als Lagerhaus AG Wil, verfolgt das Unternehmen gemäss Handelsregistereintrag vom 9. April 1925 zunächst die Erstellung und den Betrieb eines Lagerhauses, im Interesse von Handel und Industrie. Der erste Lastwagen wird 1928 angeschafft, womit der Grundstein für das heutige Transportgeschäft gelegt ist. Mit regionalen Fahrten zu Beginn, folgen darauf vermehrt auch Transporte zwischen der Ostschweiz und dem Rheinhafen in Basel. Der Stückgutverkehr gewinnt für die Lagerhaus AG Wil rasch an Bedeutung.

Jäger-Ära und Visionen für die Zukunft

Das Jahr 1948 markiert den Beginn der Ära Jäger, als Josef Jäger sen. - allen bekannt unter Sepp - zum Unternehmen stösst. Kurz darauf ist er schon für die Leitung der Lastwagenreparatur-Werkstätte innerhalb der Firma verantwortlich und übernimmt 1966 das Ruder der Lagerhaus AG Wil. Unter seiner Leitung bezieht das Unternehmen 1972 den heutigen Firmensitz an der Hubstrasse in Wil, der in den Folgejahren durch kontinuierliche Erweiterungen wächst. "Das war ein bedeutender Schritt in unserer Unternehmensgeschichte und ermöglichte dadurch wesentliche Kapazitätserweiterungen", sagt Josef Jäger, sein Sohn und heutiger Direktor von Camion Transport. 1975 folgt die Namensänderung zu Camion Transport und die Gründung der ersten Zweigniederlassung in Genf. Zu dieser finden neun Jahre später die ersten Stückguttransporte als Shuttle auf der Schiene statt. Es ist die Geburtsstunde des dualen Transportsystems und heutiges Herzstück der Transportorganisation. Der Vater sei ein Visionär und Macher-Typ gewesen und habe damals mit Scharfsinn die Weichen für das heutige Erfolgsmodell gestellt, so Jäger.

Camion Transport wird Familienunternehmen

1991 ist ein wegweisendes Jahr. Familie Jäger übernimmt die Aktienmehrheit an Camion Transport, es ist damit das Ende der bisherigen Publikumsgesellschaft mit breit gestreutem Aktionariat. Ein Jahr später, am 1. Juli 1992 übergibt Vater Sepp Jäger die Leitung als Direktor an seinen Sohn Josef Jäger. "Die Zepterübergabe erfolgte fast von einem Tag auf den anderen. Und wenn mein Vater das Gefühl hatte, ich mache etwas falsch, zog er mir am Samstag im Kreise der Familie zwar die Ohren lang, nach aussen liess er mich aber gänzlich machen", schmunzelt Josef Jäger. Er habe ihm das hoch angerechnet.

Colis Express als Innovation

Ein weiterer Pfeiler in der Unternehmensgeschichte ist 1993 die Gründung des Paketservices "Colis Express". Mit diesem schnellen Angebot für Kleinsendungen im Stückgutbereich setzt Camion Transport - für die damalige Zeit - einen weiteren Meilenstein. "Wir wollten diese Sendungen nicht an einen Paketdienstleister verlieren, lancierten deshalb mit zwanzig Fahrzeugen unseren eigenen Paketdienst", erklärt Franz Meienhofer, Vizedirektor bei Camion Transport. Im Mai 1995 liegt das Transportvolumen bei durchschnittlich 2'540 Paketen pro Tag, der Preis bei durchschnittlich 13 Franken pro Paket - heute undenkbar. Es drängen bald neue Paketdienstleister in den Schweizer Markt, der Preisdruck wird grösser und man sucht die Zusammenarbeit mit einem anderen Anbieter: Colis Express wird schliesslich in Qualipac AG integriert. "Allerdings war der Aufbau an Know-how mit dem eigenen schweizweiten IT-Netzwerk für die spätere Cargo-Domizil-Übernahme entscheidend - wir haben sehr viel gelernt dabei", so Meienhofer.

Wegweiser Schienentransport 1996

Der bisher prägendste Entscheid fällt 1996 mit der strategischen Übernahme von Cargo Domizil gemeinsam mit zwei Partnern. Das Netzwerk wächst damit um wichtige Standorte in der Ost-, Nord- und Westschweiz - Camion Transport verlagert von nun an die Sendungen auf Hauptdistanzen systematisch auf die Schiene. Ab dem Jahr 2000 ergänzen weitere bahngebundene Niederlassungen in den wirtschaftlich bedeutendsten Regionen das Netzwerk. Die Expansion geht weiter, auch durch geschickte Firmenübernahmen. 2022 kommt mit Hägendorf der jüngste Standort dazu. Heute transportiert Camion Transport rund zwei Drittel des Transportvolumens auf der grünen Schiene.

Nachhaltigkeit und Auszeichnungen

Die ökologische Umwelt hat für den Logistikspezialisten seit jeher einen hohen Stellenwert. Konkrete eigene Massnahmen stehen dabei im Vordergrund. Im 2009 beschliesst der Verwaltungsrat eine strategische Zielsetzung: Die führende Stellung in der Transportökologie Schweiz. Darauf basierend entsteht das Nachhaltigkeitsprogramm "Eco Balance by Camion Transport", das den Umweltschutz, die Wirtschaftlichkeit und das soziale Engagement vereint. Hierfür erhält das Familienunternehmen 2012 den angesehenen Eco Performance Award. Die Etappen zum Ziel "Netto-Null" bis 2050 sind gesetzt. Die Fahrzeugflotte bildet einen Schwerpunkt. Die Teilziele beinhalten allerdings auch Immobilien, Betriebsstätten, den Strombezug und die Energiegewinnung. Eine Pionierrolle nimmt Camion Transport auch als Arbeitgeber ein: Auszeichnung mit dem Label "Friendly Work Space" im 2015, als erstes Transport- und Logistikunternehmen in der Schweiz. 2022 folgt der Swiss Arbeitgeber Award, die Auszeichnung als bester Arbeitgeber in der Kategorie Grossunternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden.

Blick in die Zukunft

Mit Fokus auf neue Technologien sieht Camion Transport den kommenden Jahrzehnten optimistisch entgegen. Man ist überzeugt, sie werden helfen Arbeitsprozesse weiter zu entschlacken und die Dienstleistungen noch besser aufzustellen. Schlussendlich seien es mitunter auch die Kunden, die den Unternehmenserfolg beeinflussen. Am Ende des Jubiläumsjahres steht dann ein Generationenwechsel an. Dazu sagt Josef Jäger: "Der 100. Geburtstag unseres Unternehmens ist nicht nur ein bedeutender Meilenstein, sondern auch ein Sprungbrett in die Zukunft. Es erfüllt mich mit Stolz, unser erfolgreiches Unternehmen in die Hände meiner Tochter Michèle Jäger und meines Neffen Samuel Eder zu übergeben. Sie bringen das Rüstzeug für die Co-Führung mit und werden unsere Werte schützen und bewahren." Er werde nach mehr als drei Jahrzehnten als Direktor im Verwaltungsrat verbleiben und einige Projekte weiterbetreuen.

Camion Transport AG gehört zu den führenden Transport- und Logistikunternehmen der Schweiz. An den 15 Standorten werden pro Tag durchschnittlich 7500 Sendungen und Logistikaufträge bearbeitet. Das Wiler Familienunternehmen beschäftigt 1500 Mitarbeitende aus 53 Nationen in 24 Berufen und betreibt eine Flotte von 610 Fahrzeugen. Herzstück der Transportorganisation ist das duale Transportsystem Schiene/Strasse. Die Lagerfläche beträgt schweizweit 205'000 Quadratmeter, dazu gehören auch Lagerlösungen für Gefahrstoffe. "Eco Balance by Camion Transport" steht für das eigene Nachhaltigkeitsprogramm. www.camiontransport.ch