Mediencommuniqué: Neuer Präsident für ALS Schweiz

Olten, 20. Mai 2025 – Die Schweizer Patientenorganisation für Menschen mit der unheilbaren Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) hat Martin Knoblauch zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Er folgt auf Walter Brunner, dessen Amtszeit nach acht Jahren regulär endet. Neu im Vorstand sind ausserdem Dennis Schneider und Regina Glatz.

An seiner 18. Mitgliederversammlung hat ALS Schweiz einen neuen Präsidenten gewählt, da die Amtszeit des bisherigen Präsidenten nach sechs Jahren regulär endete. Dasselbe trifft auf zwei Vorstandsmitglieder zu, für welche die Mitgliederversammlung zwei neue Personen in das Führungsgremium berufen hat. Vier weitere Vorstandsmitglieder führen ihr bisheriges Amt fort.

Martin Knoblauch ist der neue Präsident von ALS Schweiz. Er bringt spezifisches Fachwissen aus dem Gesundheitswesen mit: So ist er Bereichsleiter Zentrale Dienste im Therapieheim Sonnenblick, ehemaliger Geschäftsführer der Schweizerischen Muskelgesellschaft, Vizepräsident der Koordinationsstelle Seltene Krankheiten (kosek) sowie Vorstandsmitglied von ProRaris. Er hat an der Universität Zürich Betriebswirtschaft studiert und sich unter anderem in den Bereichen Fundraising und Wissensmanagement weitergebildet.

Walter Brunner war Präsident von ALS Schweiz seit dem Jahr 2018 und hat damit die maximale Dauer seiner Amtszeit erreicht. Zu seinen Verdiensten zählen die Professionalisierung des Vereins, ein substanzieller Ausbau des Dienstleistungsangebotes bei gleichzeitiger Stärkung der nachhaltigen Finanzierung der Organisation durch den erfolgreichen Ausbau des Fundraising, das ZEWO-Gütesiegel, das ALS Schweiz seit dem Jahr 2022 trägt, der Abschluss eines Unterleistungsvertrags mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) und die neue Strategie der Patientenorganisation für Menschen mit ALS. Ferner wirkte Walter Brunner federführend bei der Bewältigung mehrerer Konflikte, welche sich im Rahmen seiner Amtsdauer ergaben. Walter Brunner zeichnete sich als nahbarer Präsident aus, der aktiv und mit Empathie das Gespräch mit ALS-Betroffenen und Angehörigen suchte und ALS Schweiz national und international an Anlässen repräsentierte.

Dennis Schneider ist neu im Vorstand von ALS Schweiz, ehemaliger Präsident des BTV Aarau Volleyball und ALS-Betroffener. Mit seiner Online-Präsenz für Menschen mit ALS ist er eine Stimme der Betroffenen im Vorstand von ALS Schweiz my-als-life.ch

Regina Glatz ist neu im Vorstand von ALS Schweiz. Sie bringt als Abteilungsleiterin Pflege am Inselspital Bern umfangreiche Führungserfahrung im Gesundheitswesen mit, Berufserfahrung in der Patienten- und Angehörigenbetreuung, speziell in Palliativsituationen, sowie Expertise in interprofessioneller Zusammenarbeit.

Danielle Pfammatter ist seit dem Jahr 2023 im Vorstand von ALS Schweiz, Pflegfachfrau HF, Supervisorin und hält einen MAS in Palliative Care.

Dr. med. Adrian Sury ist seit dem Jahr 2023 im Vorstand von ALS Schweiz, ehemaliger ärztlicher Direktor der Clinica Santa Chiara in Locarno und ehemaliges Mitglied im Vorstand der Tessiner Ärztegesellschaft.

August Hangartner ist seit dem Jahr 2022 im Vorstand von ALS Schweiz, Ingenieur OST, Präsident bei Agenda21 und Hinterbliebener einer ALS-Betroffenen.

Catherine Hoenger ist seit dem Jahr 2022 im Vorstand von ALS Schweiz, Ingenieurin ETHL und Projektleiterin bei der Gesundheitsdirektion des Kantons Waadt.

Manuel Arn war seit dem Jahr 2018 im Vorstand von ALS Schweiz, ist ALS-Betroffener, Maschinenmechaniker und Automationsfachmann. Seine Amtszeit endet regulär.

Dr. phil. Matthias Mettner war seit dem Jahr 2018 im Vorstand von ALS Schweiz, ist Studienleiter von Palliative Care und Organisationsethik sowie Programmleiter des Forums Gesundheit und Medizin. Seine Amtszeit endet regulär.

ALS Schweiz Die Patientenorganisation unterstützt Menschen mit Amyotropher Lateralsklerose (ALS) und ihre Angehörigen mit einer Vielzahl von Angeboten: Hilfsmittel, Sozialberatung, psychologischer Dienst, Vernetzungstreffen, Anlässen, finanzielle Direkthilfe u.a.m.

Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) Die unheilbare Erkrankung des zentralen und peripheren Nervensystems führt in kurzer Zeit zu Lähmungen am ganzen Körper, vermindert die Lebenserwartung zumeist drastisch und wirkt sich in vielen Fällen auf die Kognition aus. In der Schweiz sind etwa 600 Menschen von ALS betroffen, weltweit ungefähr 400'000. Die Krankheit bricht meistens in der Lebensmitte aus, etwas häufiger bei Männern als bei Frauen.

Medienkontakt Tabea Weber, Kommunikation und Marketing, Telefon 044 887 17 20, tabea.weber@als-schweiz.ch

