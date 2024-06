Medienmitteilung: 10 Jahre Ice Bucket Challenge für ALS

Verein ALS Schweiz

Olten, 19. Juni 2024 – Als sich im Sommer 2014 massenhaft Leute Eiswasser über den Kopf leerten, kamen 115 Millionen US-Dollar für die Krankheit ALS zusammen. Die ungeplante Bewegung war einer der grössten Social-Media-Hypes aller Zeiten. Am 21. Juni erinnern ALS-Organisationen weltweit an die Aktion. Darunter auch der Verein ALS Schweiz.

Vor zehn Jahren schütteten sich Menschen auf aller Welt Eiswasser über den Kopf und machten auf ALS aufmerksam, eine unheilbare Nervenkrankheit mit tödlichem Verlauf. Ausgelöst hatte die Aktion Profigolfer Chris Kennedy, der seinen Cousin aufheitern wollte. Dieser erkrankte mit 34 an ALS. In den Medien sagte Kennedy, er hätte nie gedacht, dass das viral gehen würde.

Eiswasser für die Forschung Innert weniger Wochen kamen mit der Ice Bucket Challenge im Sommer 2014 Spenden in der Höhe von 115 Millionen US-Dollar zusammen, darunter 77 Millionen US-Dollar für die ALS-Forschung. So wurde etwa das internationale Genforschungsprojekt MinE massgeblich durch Spenden aus der Ice Bucket Challenge unterstützt. Brian Dickie, Direktor für Forschungsentwicklung bei der Motor Neurone Disease (MND) Association, sagte: «Es ist sehr ermutigend zu sehen, wie das Projekt MinE nun Ergebnisse liefert, welche der Forschung weltweit neue Wege eröffnet» Am 21. Juni 2024 stellt die International Alliance of ALS/MND Associations Videos von Personen ins Netz, die sich zum 10-jährigen Jubiläum der Challenge erneut Kübel mit Eiswasser über den Kopf leeren. Es sind Menschen aus aller Welt, die für ALS-Organisationen tätig sind und am internationalen ALS-Gedenktag ein Zeichen setzen. Unter den Botschafterinnen und Botschaftern ist auch das Team des Vereins ALS Schweiz.

Unerkannte Young Carers Wie man es seinen Kindern erklärt, dass der Vater oder die Mutter schwer krank ist und nicht mehr lange leben wird, hat sich ein Ehepaar aus den USA überlegt, Sascha und Anjo. Nachdem Anjo mit 35 die ALS-Diagnose bekommt, produzieren sie mit Global Neuro Ycare einen 11-minütigen Animationsfilm mit dem Titel «LUKi & the Lights», der anlässlich des Globalen ALS-Gedenktags vom 21. Juni herauskommen soll. Einblick in die Gefühlswelt von Kindern und Jugendlichen mit einem schwer kranken Elternteil gibt auch ein Comic, welchen der Verein ALS Schweiz von der US-amerikanischen ALS Association übernehmen und an schweizerische Verhältnisse anpassen konnte. Laut Fachleuten gibt es in der Schweiz zwischen 150'000 bis 180'000 Kinder und Jugendliche, die zuhause Angehörige betreuen oder Pflegeaufgaben übernehmen (Young Carers und Young Adult Carers). Internationale Studien belegen ein hohes Risiko für negative Spätfolgen, weil es für Kinder und Jugendliche sehr schwierig sein kann, persönliche Emotionen in ihre belastete Familie einzubringen und sie sich stattdessen von ihrer «besten Seite» zeigen. Jahrzehntelange Forschung in Grossbritannien zeigt aber auch, dass Young Carers besondere Fähigkeiten entwickeln, etwa Belastbarkeit, Zeitmanagement und Empathie.

Verein ALS Schweiz Unterstützung von Menschen mit Amyotropher Lateralsklerose (ALS) und ihren Angehörigen, insbesondere mit folgenden Dienstleistungen:

Hilfsmittel-Leihservice

Sozialberatung und Beratung zur Wohnsituation

Psychologische Begleitung

Direkthilfe in finanzieller Notlage

Physische und virtuelle Austauschtreffen

Vernetzung und Schulung von Fachpersonen

Ferienwoche und Tagesausflüge

Medienkontakt Tabea Weber, Kommunikation und Marketing, Telefon 044 887 17 20, tabea.weber@als-schweiz.ch

