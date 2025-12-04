Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Bessere öV-Anschlüsse der Matterhorn Gotthard Bahn in und für die Surselva

Beginnend mit dem am 14. Dezember in Kraft tretenden Winterfahrplan 2025/2026 profitieren Reisende in der Surselva von spürbaren Verbesserungen beim öffentlichen Verkehr. Die gesamte Ferienregion Andermatt-Sedrun-Disentis wird so besser erschlossen und erreichbar.

Verkürzte Fahrzeiten zwischen Disentis und Andermatt

Die Inbetriebnahme der neuen Kreuzungsstelle Tscheppa bei Bugnei der Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) ermöglicht eine effizientere Fahrplangestaltung und sorgt für mehr Pünktlichkeit und Stabilität im Bahnverkehr. Die Fahrzeiten auf der Strecke zwischen Disentis und Andermatt verkürzen sich dank der optimierten Abfahrts- und Ankunftszeiten um mehrere Minuten. Die Anschlüsse in Disentis sind neu optimal auf den Fahrplan der Rhätischen Bahn abgestimmt – mit Übergangszeiten von 5-6 Minuten in beide Richtungen.

Halbstundentakt zwischen Ilanz und Dieni

Zusätzlich fahren die Postautos auf der Linie Ilanz–Disentis/Mustér künftig täglich im Stundentakt. In Kombination mit den Bahnverbindungen entsteht so ein durchgehender Halbstundentakt zwischen Ilanz und Dieni von 7 bis 20 Uhr. Drei neue Haltestellen in der Gemeinde Tujetsch verbessern die Erschliessung der Wohngebiete und werden auch zu Randzeiten bedient. Darüber hinaus wird die Postauto-Frühverbindung von Ilanz nach Disentis während des Sommers künftig so geführt, dass der Anschlusszug Richtung Andermatt zuverlässig erreicht werden kann.

Sportzüge in der Hochsaison

Die beliebten Sportzüge zwischen Dieni und Sedrun bleiben auch künftig erhalten und sind ideal auf den Regionalverkehr abgestimmt. Die Sportzüge bringen Wintersportler aus Sedrun und Rueras ins Skigebiet Dieni und schliessen gleichzeitig die Verbindungslücke zwischen den Zugangspunkten in die Skigebiete Oberalp und Sedrun. Mit 13 Verbindungen täglich und 300 zusätzlichen Sitzplätzen pro Stunde können damit die Nachfragespitzen in der Hochsaison bedient werden.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch www.mgbahn.ch