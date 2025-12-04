Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

BVZ-Gruppe: Daniel F. Lauber für den Verwaltungsrat nominiert

Der Verwaltungsrat der BVZ Holding AG hat Daniel F. Lauber als neues Mitglied des Verwaltungsrats nominiert. Die Wahl wird den Aktionärinnen und Aktionären an der Generalversammlung am 8. April 2026 vorgeschlagen.

Mit der Nomination des diplomierten Hôtelier-Restaurateurs Daniel F. Lauber (45) möchte der Verwaltungsrat die regionale Verankerung in Zermatt stärken. Lauber ist Gründer und Eigentümer des mehrfach ausgezeichneten CERVO Mountain Resort in Zermatt und verfügt über langjährige Erfahrung in der strategischen Führung, Markenentwicklung und Innovation im alpinen Tourismus. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagiert sich Lauber in verschiedenen Vorständen, darunter Zermatt Tourismus, Hotelier Verein Zermatt und Responsible Hotels of Switzerland.

Es ist vorgesehen, Daniel F. Lauber auch für die Verwaltungsräte der Gornergrat Bahn AG und der BVZ Asset Management AG zu nominieren.

Mit dieser Ergänzung sieht sich der Verwaltungsrat sehr gut aufgestellt, um die strategische Weiterentwicklung der BVZ-Gruppe aktiv voranzutreiben.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41