WF Holding Limited

WF Holding Ltd kündigt den Einstieg in den Bereich der digitalen Kryptowährungen an

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire)

Heute hat WF Holding Ltd (Börsenkürzel: WFF) offiziell seinen Einstieg in den Kryptowährungssektor bekannt gegeben und Bull Coin Asset Management Limited als Branchenberater ernannt. Ziel der Zusammenarbeit ist die Unterstützung bei der Marktforschung, Technologiebewertung und Entwicklung von Compliance-Strategien. Dieser Schritt stellt für WF Holding Ltd einen bedeutenden Fortschritt in der Blockchain-Technologieinnovation und beim Aufbau eines digitalen Finanzökosystems dar. Für die Zukunft plant das Unternehmen, technologische Innovationen, Compliance-Maßnahmen und die Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems zu nutzen, um die Integration digitaler Vermögenswerte in die Realwirtschaft voranzutreiben und so langfristigen Wert für Aktionäre und Kunden zu schaffen.

Angesichts des rasanten Wachstums des Kryptowährungsmarktes und der weitreichenden Anwendung der Blockchain-Technologie hat WF Holding Ltd beschlossen, diesen aufstrebenden Bereich aktiv zu erkunden, um die technologische Wettbewerbsfähigkeit und das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens zu stärken. Bull Coin Asset Management Limited wird das Unternehmen bei seinen weiteren Expansionsbemühungen umfassend unterstützen, indem es sein Fachwissen im Bereich der Forschung zu digitalen Vermögenswerten und seine globalen Ressourcen einbringt.

Das Unternehmen erklärte: „Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie verändern die globale Finanz- und Geschäftsinfrastruktur. Dies ist ein notwendiger Schritt für technologische Innovationen und eine strategische Maßnahme, um auf Kunden- und Marktanforderungen zu reagieren."

Laut dem Forschungsbericht „2024-2029 China Cryptocurrency Industry Panorama Research and Development Forecast Report" (Forschungs- und Entwicklungsprognose für die Kryptowährungsbranche in China 2024-2029) von Zero Power wird der Kryptowährungsmarkt bis 2029 voraussichtlich ein Volumen von über 10 Billionen US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von 18,2 %. Die strategische Ausrichtung von WF Holding Ltd soll nicht nur Branchenchancen nutzen, sondern auch die tiefgreifende Integration der Blockchain-Technologie in die Realwirtschaft fördern.

Anfragen von Investoren/Medien:

E-Mail: enquiry@winfung.com.my

Tel: +603-7847 1828

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/wf-holding-ltd-kundigt-den-einstieg-in-den-bereich-der-digitalen-kryptowahrungen-an-302489468.html