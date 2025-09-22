PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Autoverlad Furka: Temporäre Streichung einzelner, wenig frequentierter Verbindungen am Abend

Zur Gewährleistung eines effektiven und effizienten Baufortschritts bei den Sanierungsarbeiten im Furkatunnel werden in der Zeit vom 1.10.2025 bis zum 14.6.2026 jeweils montags bis donnerstags die letzten Verbindungen ab Oberwald und ab Realp gestrichen.

Der letzte Autozug an diesen Tagen verkehrt ab Oberwald um 20:35 Uhr und ab Realp um 21:05 Uhr. Auf den vorübergehend gestrichenen Verbindungen werden erfahrungsgemäss nur sehr wenige Fahrzeuge transportiert.

An den Wochenenden sowie an den stark frequentierten Spitzentagen wie bspw. über Weihnachten und Neujahr, vor dem Weltcup in Goms, dem Gommerlauf oder über die Ostertage verkehren die Autozüge wie gewohnt. Der aktuelle Fahrplan des Autoverlads Furka ist immer verfügbar unter Autoverlad Furka ¦ Matterhorn Gotthard Bahn.

Dank der Streichung der wenigen Verbindungen können die jeweils ausserhalb der Betriebszeiten stattfindenden Bauarbeiten montags bis donnerstags um eine Stunde verlängert und optimal genutzt werden.

Für weitere Auskünfte:
Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41
 medien@mgbahn.ch
 www.mgbahn.ch

