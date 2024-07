Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn / BVZ Gruppe

Betriebslage Matterhorn Gotthard Bahn Update #4: Zermatt und das Mattertal sind sicher und zuverlässig erreichbar

Das gesamte Streckennetz der Matterhorn Gotthard Bahn wird nach den massiven betrieblichen Einschränkungen infolge der Hochwasserschäden seit diesem Montag wieder durchgehend bedient. Die Schäden im Goms (VS) konnten so weit behoben werden, dass der Bahnbetrieb möglich ist. Auf dem von den Schäden besonders stark betroffenen Abschnitt Visp–Täsch verkehren weiterhin Busse im Bahnersatz.

Betriebslage aktuell

Bereits seit Betriebsbeginn am Montagmorgen verkehren zwischen Visp (VS) und Disentis (GR) die Züge gemäss Fahrplan. Über das Wochenende konnten die sechs grösseren Schadensstellen auf dem Abschnitt Niederwald bis Oberwald so weit instandgesetzt werden, dass ein sicherer, stabiler und zuverlässiger Bahnbetrieb möglich ist.

Die Erreichbarkeit von Zermatt ist dank eines umfangreichen Ersatzverkehrs mit Bussen sichergestellt. Da sich die Strassenverkehrslage nicht durchgehend vorhersehen lässt und die Platzkapazitäten in den Bussen während der Hauptreisezeiten teils geringer ausfallen als in den Zügen, wird Reisenden empfohlen, zusätzliche Zeitpuffer einzuplanen. Dies gilt insbesondere bei der Rückreise von Zermatt für allfällige Anschlüsse auf die SBB CFF FFS in Visp.

Bahnersatz im Mattertal bis mindestens Mitte August – verfügbare Kräfte durchgehend in der Instandsetzung im Einsatz

Die durch das Mattertal fliessende Vispa und deren Zuflüsse haben während des Hochwassers Schlamm- und Geröllmassen auf die Gleise gespült und Teile des Trasses ebenso unterspült wie Fundamente von Brücken und Viadukten.

Die Behebung der daraus entstandenen Schäden im Mattertal stellt sich als besonders herausfordernd und zeitintensiv dar. Gründe hierfür sind der Umfang der Schadensstellen sowie der schwierige Zugang zu diesen sowie damit einhergehend dem erschwerten Transport von Material und Baumaschinen. Zudem sind die verfügbaren internen Ressourcen und die der Bauunternehmungen zu berücksichtigen.

Die Instandsetzungsarbeiten werden bis mindestens Mitte August andauern. Ende Juli erfolgt eine neue Einschätzung zum Zeitpunkt einer möglichen Inbetriebnahme des Bahnverkehrs.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch www.mgbahn.ch

