Zermatt/Mattertal Update #3 - Grösseres Schadensausmass als erwartet – Reparatur der Bahnstrecke zwischen Visp und Täsch dauert mehrere Wochen

Die detaillierte Schadensaufnahme auf der Strecke Visp–Täsch hat ein deutlich grösseres Ausmass aufgezeigt als bisher angenommen. Erst nach dem Absinken des Pegels der Vispa konnten an weiteren Stellen Schäden festgestellt werden. Dies gilt insbesondere für die Teilstrecke Kalpetran–Herbriggen. Die Instandsetzungsarbeiten werden gemäss aktueller Einschätzung mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Die Strecke Visp–Täsch muss deshalb bis auf Weiteres für den Bahnverkehr gesperrt bleiben. Der Bahnersatz per Bus wird so lange weitergeführt. Mit dem Shuttlezug von Täsch aus bleibt Zermatt auf dem Landweg erreichbar.

Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn)

Die MGBahn setzt alles daran, den Streckenunterbruch möglichst kurz zu halten. Ob und falls ja, wann der Bahnbetrieb auf einzelnen Teilstrecken bereits früher aufgenommen werden kann, wird laufend beurteilt. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Kapazitäten im Bahnersatz wird es während des Bahnunterbruchs zu längeren Wartezeiten kommen. Reisenden wird dringend empfohlen, zusätzliche Zeitpuffer einzuplanen, da die Ersatzkapazitäten per Bus geringer ausfallen als beim regulären Bahnbetrieb. Ebenfalls können Gruppen nur beschränkt transportiert werden.

Gornergrat Bahn (GGB)

Die GGB bleibt bis zur Instandsetzung der durch einen Murgang in Mitleidenschaft gezogenen Riffelbord-Schutzgalerie bis mindestens Mittwoch Betriebsschluss eingestellt. On der Betrieb am Donnerstagmorgen wieder aufgenommen werden kann, wird rechtzeitig kommuniziert.

Glacier Express

Der von der MGBahn mit der Rhätischen Bahn betriebene Glacier Express verkehrt aktuell zwischen St. Moritz (GR) und Brig (VS). Die Glacier Express AG wird die betroffenen Gäste zeitnah direkt über ihren konkreten Reiseverlauf informieren.

Informationen zur aktuellen Lage sind auf den Internetseiten der Matterhorn Gotthard Bahn, der Gornergrat Bahn und des Glacier Express zu finden. Der Online-Fahrplan der SBB wird laufend aktualisiert. Die Matterhorn Gotthard Bahn empfiehlt eine Anmeldung für die Push-Nachrichten zur Verkehrslage per Mail, um über die Entwicklungen informiert zu bleiben.

Für weitere Auskünfte: Medienkontaktnummer: +41 27 927 71 41 medien@mgbahn.ch www.mgbahn.ch

